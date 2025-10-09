Cami Homs habló sobre un embarazo que perdió.

En un momento pleno de su vida, Camila Homs decidió abrir su corazón y contar por primera vez una historia personal marcada por el dolor y la fortaleza. En una entrevista en streaming, la modelo, que atraviesa los últimos meses de embarazo junto a su pareja José Sosa, habló sobre la pérdida que sufrió antes del nacimiento de Francesca y Bautista, los hijos que tuvo con Rodrigo De Paul.

Frente a la pregunta sobre cómo transita esta nueva maternidad, Cami fue honesta y dejó al descubierto una huella emocional que aún la acompaña. “Yo creo que sí, este embarazo se siente más tranquilo, aunque nunca me terminé de relajar del todo. En ninguno de los tres. Sobre todo en la primera etapa, porque yo perdí un embarazo”, confesó.

La modelo recordó aquel momento que cambió su manera de vivir la maternidad. “Era mi primer embarazo, estaba en Italia y completamente sola. Fui a hacerme una ecografía y me dijeron: ‘Mirá que el bebé ya no tiene latidos’. Fue una situación horrible”, relató con crudeza y sinceridad sobre el duro episodio que debió afrontar en el extranjero.

El emotivo mensaje de Cami Homs

Aunque el recuerdo sigue presente, Camila transformó su testimonio en una oportunidad para acompañar a otras mujeres. “Nunca me animé a decirlo porque es algo horrible, pero es lo más natural que a una mujer le puede pasar”, dijo. Y agregó: “No tienen que frustrarse, no se tienen que rendir. A seis de diez mujeres les pasa. No quiero asustar a nadie, pero si te ocurre, no sos rara ni te tenés que castigar. Es algo normal de la vida”.