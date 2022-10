Brad Pitt rompió el silencio tras la denuncia por violencia contra sus hijos

El actor emitió un comunicado oficial a raíz de las graves acusaciones por parte de Angelina Jolie.

Brad Pitt se vio inmerso en una fuerte polémica tras la denuncia de Angelina Jolie por "estrangular" a sus hijos. En este contexto, el actor rompió el silencio e hizo público un comunicado oficial, en el que se defendió y desmintió todas las acusaciones de su ex pareja.

"Brad ha asumido todo lo que le corresponde desde el primer día -a diferencia de la otra parte- pero no va a asumir nada que no haya hecho. Ha recibido todo tipo de ataques personales y tergiversaciones", subrayó el comunicado de su abogada Anne Killey enviado al sitio E! News. Angelina Jolie lo había denunciado específicamente por agredirla a ella, ahorcar a uno de sus hijos y golpear en la cara al otro.

"Afortunadamente, las diversas autoridades públicas que la otra parte ha intentado utilizar contra él durante los últimos seis años han tomado sus propias decisiones independiente", resaltó la letrada sobre su cliente. Y agregó: "Brad seguirá respondiendo en los tribunales como lo ha hecho siempre".

Por otra parte. el representante de Brad Pitt dialogó con el portal The Hollywood Reporter y destrozó a la ex pareja del actor. "Ella sigue rehaciendo, revisando y reimaginando su relato de un suceso que ocurrió hace 6 años, añadiendo información completamente falsa cada vez que no consigue lo que quiere. Su historia está en constante evolución", manifestó en torno a los sucesos mediáticos entre ambos.

La demanda de Angelina Jolie

Angelina Jolie y Brad Pitt se divorciaron en 2019, pero la batalla continúa y todo apunta a que llegarán a los tribunales tras la demanda que presentó la actriz contra el actor, al que acusó de maltratar físicamente tanto a ella como a sus hijos durante un vuelo privado en septiembre de 2016.

Este último enfrentamiento legal entre ambos comenzó a principios de 2022, cuando Pitt acusó a Jolie de violar los derechos contractuales del Château Miraval, un castillo con viñedos que ambos poseían en Francia. El intérprete alegó que ella vendió su mitad sin su consentimiento, pero el equipo legal de Jolie interpuso una contrademanda que denunció que las negociaciones con Pitt sobre la venta de su parte se interrumpieron cuando él le exigió que firmara un acuerdo de confidencialidad que le prohibía hablar sobre el maltrato físico y emocional hacia ella y su familia.

Según la contrademanda, "Pitt agarró del cuello a uno de los niños y golpeó a otro en la cara" y "agarró a Jolie por la cabeza y la sacudió" durante un altercado en un avión en septiembre de 2016. El abogado de Jolie afirmó que la disputa comenzó cuando Pitt la acusó de ser "demasiado considerada" con sus hijos, lo que provocó que ambos empezaran a pelearse en el baño del avión.

"Pitt agarró a Jolie por la cabeza y la sacudió, y luego la agarró por los hombros y la sacudió nuevamente antes de empujarla contra la pared del baño. Pitt luego golpeó el techo del avión varias veces, lo que provocó que Jolie abandonara el baño", sostuvo el texto legal. "Cuando uno de los niños defendió verbalmente a Jolie, Pitt se abalanzó sobre su propio hijo y Jolie lo agarró por detrás para detenerlo. Para quitarse a Jolie de encima, Pitt se tiró hacia atrás contra los asientos del avión e hirió a Jolie en la espalda y el codo. Los niños entraron corriendo y todos trataron de protegerse unos a otros. Antes de que terminara, Pitt agarró del cuello a uno de los niños y golpeó a otro en la cara. Algunos de los niños le suplicaron a Pitt que parara. Todos estaban asustados y algunos estaban llorando", añadió la demanda.