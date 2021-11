Así reaccionó Nicole Neumann luego de que Mica Viciconte y Fabián Cubero anunciaran que tendrán un hijo: "Se acerca"

Luego de la confirmación del embarazo de la participante de MasterChef Celebrity, la modelo tiró un palito en las redes sociales.

Nicole Neumann y Fabián Cubero tienen una relación conflictiva desde que se separaron. Hace más de un año, están en una batalla judicial por el monto de la cuota alimentaria que les corresponde a las tres hijas que tienen en común, Indiana, Sienna y Allegra. Por eso, se esperaba la palabra de la modelo luego de la noticia del embarazo de Mica Viciconte y la primera indirecta se registró en las redes sociales.

Poroto y Mica Viciconte anunciaron que serán papás de un varón que se llamará Luca. Luego de haber dado a conocer la noticia, Nicole publicó una llamativa historia en inglés desde su cuenta oficial de Instagram en la que tiene 1,8 millones de seguidores: “A los que miran mi vida y chusmean sobre ella, ¡no se rindan! Se acerca la temporada 2″.

La publicación de Nicole Neumann en Instagram.

Mica Viciconte confirmó que está embarazada

Mica confirmó su embarazo en el programa Masterchef Celebrity, tras fuertes rumores. Todo comenzó cuando Santiago del Moro le preguntó: “Me voy a tomar el atrevimiento de hacer una pregunta abierta. ¿Tenés algo que contarme y que contarnos?”. La participante le respondió: “Yo ya lloro...Es una linda noticia, que estoy embarazada”.

“¿De cuánto estás?”, le consultaron sus compañeros. “Casi de cuatro...”, contestó ella entre risas y ya repuesta de la emoción se explayó: “Me sensibilicé, vivo llorando. No sé, de lo que era yo, una persona un poco más fría y dura, estoy en un momento muy sensible y todo me toca, me toca una fibra. Es un momento super lindo para disfrutar”.

“¿Ya sabés el sexo?”, preguntó el conductor. “Sé el sexo, sé el nombre, todo...”, dijo ella y reveló: “Es un nene. Fabián deseaba el nene a morir. Yo quería nena; obviamente, más allá de que esté todo bien. Pero fue nene... Luca”, dijo. Luego, agregó: “Es algo buscado, charlando, hablado, practicado... Bienvenido Luca a la familia”.

La emoción de las hijas de Cubero y Nicole Neumann con la noticia

Más tarde, Viciconte posteó un video en sus redes en el que muestra cómo le dieron la noticia a su familia. “Se vienen momentos de cambios, de transitar distintas emociones y sensaciones. Felices con esta noticia porque es algo que anhelábamos en esta relación que venimos construyendo con mucho amor y respeto hace más de 4 años. Te esperamos con mucha alegría y amor Luca”, en referencia al hijo varón que esperan.

Con la excusa del partido despedida del ex jugador del Club Atlético Vélez Sarsfield, que fue postergado por la pandemia, Cubero invito a las dos familias a reunirse en su casa para entregarles la invitación personal al evento. Con sus afectos dispuestos en semicírculo, el deportista repartió los sobres, contaron hasta tres y les pidieron que los abran: al hacerlo vieron la ecografía de Luca con un texto para cada uno de los presentes. “Hola abuelito”, “Hola tía”, se podía leer en cada uno de los impresos.

La mirada se posó entonces en las tres niñas que dentro de unos meses se convertirán en hermanas mayores y que estaban presentes en el anuncio. Si bien siempre se vio que las chicas tenían una excelente relación con la novia de su padre, Nicole muchas veces lo puso en duda y las menores quedaron en medio de disputas judiciales. Sin embargo, se pudo apreciar que las tres se emocionaron al enterarse que tendrán un hermanito.