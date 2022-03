Aseguran que Rocío Oliva tiró a Maradona por la escalera: "Las cosas que hizo"

Fuerte acusación contra la expareja del Diez. La misma fue realizada por Gabriela Camaño, asistente que vivió con Maradona en los cinco años que residió en Emiratos Árabes.

Diego Maradona murió el 25 de noviembre de 2020. Sin embargo, su recuerdo sigue vigente y permanecerá por siempre en la memoria de todos los argentinos y argentinas que disfrutaron de su fútbol. Es por esta situación que, a casi un año y medio de su deceso, continúan saliendo a la luz diferentes sucesos hasta el momento desconocidos de su vida íntima.

En diálogo con A la tarde (América), Gabriela Camaño narró una infidencia que Diego Maradona le contó sobre su relación con Rocío Oliva. Sin filtros, quien fue la asistente del "Diez" durante su estadía en Emiratos Árabes aseguró que la joven expareja del ídolo "albiceleste" lo empujó por la escalera.

“Yo vi muchas cosas. No era una pareja tranquila, eran muy diferentes. Ella tiene en su conciencia las cosas que hizo, yo vi muchas cosas. Yo no estuve cuando ocurrió. Cuando llegué una mañana a la casa, Diego bajó como siempre para desayunar y le pregunto qué pasó. Él me dice ‘traeme hielo que necesito que me lo pongas en el hombro, me duele el brazo’”, comenzó diciendo Camaño.

Acto seguido, quien vivió junto a Diego Maradona en Dubai narró las palabras que aparentemente le habría dicho el astro argentino para graficar lo sucedido: "Me dijo que Rocío Oliva lo empujó por la escalera. Me dijo ‘discutimos, me peleé, me empujó y me caí de la escalera’. Me lo contó Diego y yo le dije ‘pero cómo’, a lo que él me respondió ‘no fue nada, ya está, discutimos y nos peleamos’“.

Revelaron cómo fue el triste final de Diego Maradona

La muerte de Diego Armando Maradona abrió una herida difícil de cerrar entre los fanáticos del fútbol y, todavía, sigue siendo un tema de noticias, por las polémicas que se desataron tras su muerte y por el estreno de la serie. Pero quien brindó información reveladora sobre el exfutbolista fue Carlos Cottaro, su acompañante terapéutico, contando cómo fueron sus últimos días con vida.

“¿Diego Maradona te manifestó a quién o a quiénes extrañaba? Porque...”., comenzó Carlos Monti en el magazine Nosotros a la mañana (El Trece), antes de ser interrumpido por Cottaro, acompañante terapéutico de "El 10". “A la madre y a Claudia. Siempre", expresó, de inmediato, el invitado. Para graficar el cariño que el exfutbolista sentía por su madre, agregó: "no se perdonaba no haber podido llegar a verla (Doña Tota) cuando estaba mal”. Tota murió en noviembre de 2011, cuando Maradona estaba viviendo en Dubai. Y la distancia no les permitió despedirse.