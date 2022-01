Antonio Ríos y un crudo descargo tras el escándalo de abuso sexual en su familia: "Todo en manos de la Justicia"

El cantante rompió el silencio tras la impactante denuncia contra un familiar, que se encuentra detenido.

El popular cantante de cumbia Antonio Ríos rompió el silencio luego de que uno de sus hijos, Daniel, fuera detenido por una denuncia de abuso sexual contra una nena de ocho años. El artista realizó un descargo y habló del caso.

Luego de la detención de Daniel Ríos, quien es efectivo de la Policía de la Ciudad, el ídolo de la música tropical publicó un comunicado para dejar en claro su postura frente a los hechos. A su hijo se lo acusa de abusos reiterados contra una nena de ocho años, sobrina de su expareja, en 2017. La denuncia se realizó en 2020 y desde ese entonces se solicitaba su dentención.

De acuerdo con el testimonio de la niña, Ríos, de 32 años, la atacó al menos dos veces y la amenazo con dañar a su madre si denunciaba la situación. Finalmente, fue detenido durante el fin de semana.

A partir de la detención, "El Maestro" fue contundente en sus palabras. "Debido a los hechos acaecidos, en las últimas horas que afecta directamente a mi familia y a mi persona, me veo obligado a realizar mi descargo", inició.

Y resaltó: "Antes que nada, agradezco a los medios de comunicación por brindarme este espacio para poder expresarme públicamente. Por los hechos de público conocimiento, he de manifestar que nos encontramos a la espera de una resolución a este conflicto por las vías que corresponda, poniendo todo en manos de la Justicia y de nuestros abogados que trabajan arduamente".

El cantante confirmó además que "por sugerencia" de su abogada no realizará "ningún tipo de entrevista sobre los hechos" para "resguardar" a su hijo y su familia, sino también a la víctima.

Fabián Gianola y las denuncias: sorpresivo testimonio de Graciela Alfano

Fabián Gianola se encuentra contra las cuerdas. El famoso actor ya recibió varias denuncias por abuso sexual y, como si fuera poco, aparecen nuevos testimonios que sin dudas lo dejan muy mal parado de cara a lo que viene. En las últimas horas, Graciela Alfano se refirió al caso y dejó un sorpresivo mensaje acerca de su experiencia con el artista.

En una entrevista que le concedió a Santiago Zeyen, Alfano se mostró conmocionada por las acusaciones y recordó los tiempos en los que fue colega del padre del actor: "Yo trabajé con su padre, Beto Gianola, en las películas de (Jorge) Porcel. Lo conozco de chico, trabajamos juntos. A mí me chocó muchísimo lo que pasó".

Asimismo, "Grace" pidió que las víctimas sean escuchadas en la Justicia. "A las denuncias hay que darles cabida, sobre todo si son de mujeres, a todas", exclamó. En tanto, reconoció que la pone muy mal la situación, ya que compartió equipo de trabajo con Fabián Gianola en la obra de teatro, "Los Corruptelli", que tuvo lugar en 2017: "Ya se suman tantas denuncias que a mí me da tristeza". Y se lamentó: "Es un colega, es alguien con quien trabajé, comíamos todos los días, éramos compañeros. Duele. A mí me sorprendió, sí. Lo mismo si me hubiera pasado con otro compañero de la obra como Pablito Alarcón o Christian Sancho. Me da tristeza lo que está pasando".