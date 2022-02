Ángel de Brito reeditó su pelea con Marcelo Polino con un picante tuit

Ángel de Brito disparó contra Marcelo Polino luego de que este diera información errónea sobre el futuro laboral del ex LAM.

Ángel de Brito volvió a reeditar su enemistad con Marcelo Polino con dos tuits muy picantes, luego de que el conductor de Polino auténtico confirmara información sobre el futuro del exLAM. Mucho se habló en las últimas semanas sobre el destino televisivo elegido por De Brito para continuar con su carrera tras su abrupta salida de El Trece, y este motivo condujo a un tenso ida y vuelta entre ambos periodistas.

La relación entre Ángel de Brito y Marcelo Polino tiene sus peleas desde hace mucho tiempo. Cercanos durante varias épocas, como cuando compartieron el jurado de Bailando por un sueño, los periodistas de espectáculos suelen enfrentarse por primicias de la farándula argentina, así como también su relación personal va y viene. Pero en las últimas horas, De Brito disparó furioso en Twitter contra su colega por brindar información poco confiable y sin chequear.

Es que Marcelo Polino confirmó en Polino Auténtico, el programa que conduce en Radio Mitre, que el expresentador de Los Ángeles de la Mañana ya tenía definido su destino televisivo y llegaría a América TV con Silvina Escudero como una de sus panelistas, tras la frustrada negociación con Telefe. Inmediatamente, los seguidores de De Brito le preguntaron al periodista para que él ratificara la información que había dado su colega, pero lejos de hacerlo, disparó picante contra Polino.

"Se ve que Polino no te sigue porque confirmó en la radio que LAM va a América y que quieren a Escudero", escribió un usuario de Twitter, arrobando a De Brito, quien respondió de forma lapidaria. "Otro que manda fruta", fueron las duras palabras del exLAM con las que destrozó a su colega y su información. Pero lejos de quedar ahí, en otro ida y vuelta con un seguidor, Ángel de Brito volvió a apuntar contra quien fuera su compañero en el jurado de Bailando por un sueño.

"¿Por qué Polino siempre te tira palos y mala onda?", le preguntaron a De Brito en la red social del pajarito. La lacónica respuesta del periodista dejó bien en claro que la relación con su colega en este momento no estaría atravesando por su mejor momento: "¿Por qué será?". De esta forma, Ángel de Brito reeditó su enemistad con Marcelo Polino.

Ángel de Brito por ahora no vuelve a la TV y cruzó a El Trece: "No me quieren dejar"

El periodista de 45 años fue absolutamente lapidario a la hora de contestar algunas de las consultas de los fanáticos en Twitter. Por ejemplo, cuando una mujer quiso saber si regresará a la pantalla chica nacional, Ángel de Brito reaccionó de manera tajante: "Por ahora, no".

Más tarde, otro usuario le dijo si retornará en abril y la respuesta volvió a ser negativa: "No creo". Por último, la contestación más fuerte de De Brito llegó cuando le preguntaron: "¿El nuevo programa también traerá nuevo nombre?". Y el conductor pareció apuntar contra El Trece, ya que insinuó que desde la señal de aire del Grupo Clarín no le permitirán utilizar la denominación de LAM para sus futuros proyectos. "Sí. Si no me quieren dejar trabajar", concluyó "Angelito" de manera filosa e irónica.