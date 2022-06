Amalia Granata se sacó al aire y defenestró a L-Gante: "Decadencia"

La celebridad de televisión apuntó contra la nueva generación de artistas musicales y los trató de inferiores. Amalia Granata se enojó porque L-Gante fue distinguido por su aporte de la música.

Amalia Granata opinó sobre la distinción que recibió el músico L-Gante por su aporte a la cultura y se mostró indignada al respecto. La panelista de Radio Mitre apuntó contra la nueva generación de artistas y calificó al estilo de L-Gante como "decadente".

"Me parece un poco mucho. A mí no me gusta lo que hace, eso tal vez es por una cuestión generacional pero igual artista es José Luis Perales, Luis Miguel. ¡Déjenme de joder, le queda grande la palabra ‘artista’!", comenzó su descargo con un tono de enojo Granata, en el ciclo Polino Auténtico, del que forma parte desde hace años. Y agregó: "Yo no creo que estos chicos sean artistas, para mi son emergentes de una sociedad en decadencia".

Mariana Brey, compañera de Granata en el programa radial, le indicó a la periodista que el arte es subjetivo, aunque ésta se mostró reticente a cambiar de opinión y le pidió, algo cabreada, que no la tratara de ignorante.

La empresa Deco Color SRL fue la que premió a L-Gante por su incursión en la cumbia 420, género fundado por él. El artista agradeció este premio a través de sus redes sociales: "Gran detalle que veo siempre acá en mi casa", soltó Elián Ángel Valenzuela en una historia de Instagram en la que mostró que tenía el obsequio colgado en un cuadro. "En reconocimiento al esfuerzo y perseverancia en la música y la cultura", reza la mención.

L Gante compartió su placa de reconocimiento en su cuenta de Instagram.

El papelón de Amalia Granata tras intentar defender a Javier Milei

La legisladora santafesina volvió a hablar de la casta política y quiso poner en lugar de héroes a personajes como Milei o "El Dipy", pero algunas frases de su discursos apuntaron justo en contra del líder de La Libertad Avanza. "Celebro que gente como Moritán (Roberto García, el marido de Pampita), Milei (Javier), El Dipy, y los que vengan, empecemos a barrer con toda esta casta que tiene ese pensamiento desde la política privilegiada que dañó tanto al pueblo y sigue dañando", soltó Granata en el ciclo Viviana Con Vos. Y agregó: "Él (Jorge Yoma) es la casta. No olvidemos que él vivió una época como funcionario en el gobierno de Menem, en donde mi papá se fundió como fabricante de iluminación. Cuando empezó a entrar todo lo importado, se fundió", en alusión al funcionario que Canosa echó de su programa por su postura política.

Gracias a un informe de 679, se comprobó que las últimas declaraciones de Granata se contradijeron con un planteo expuesto por Milei sobre el menemismo: "Menem fue el mejor presidente de la Argentina. El mejor gobierno de la historia argentina fue el primero de Menem".