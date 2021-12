Agustina Cherri recibió un vergonzoso comentario de Roberto Piazza: “Lolas caídas”

Roberto Piazza le comentó una foto a Agustina Cherri en Instagram y generó repudio. Allí, opinó que la actriz tenía "las lolas caídas".

Roberto Piazza generó revuelo y repudio en las redes sociales luego de un comentario vergonzoso a una foto publicada por Agustina Cherri en su cuenta oficial de Instagram (@agustinacherriok). La actriz de 38 años asistió a un evento y, como suele hacer, posteó imágenes del momento para sus más de dos millones de seguidores en dicha red social.

Sin embargo, el foco se puso más allá de las dos postales en las que se puede apreciar a una de las protagonistas de La 1-5/18 (El Trece) con un vestidito negro y un escote profundo: muchos repararon en la desubicada y desafortunada visión del diseñador de moda, artista y escritor de 62 años.

Agustina Cherri subió fotos en Instagram y Roberto Piazza derrapó: "Las lolas caídas"

La ex Chiquititas (Telefe) asistió a una fiesta y publicó dos imágenes para mostrarles el look elegido a sus seguidores: un vestiditio negro con un escote pronunciado, una carterita verde y unas botas marrones muy elegantes. Entonces, escribió junto al emoji de las manos aplaudiendo: “Casamiento en el campo y todo lo que eso implica”.

En apenas dos días, el posteo se llevó más de 111 mil Me Gusta y varios miles de comentarios, entre ellos los de algunos famosos que la elogiaron: María Fernanda Callejón, Leticia Brédice, Eva De Dominici y la actriz paraguaya Graciela "Lali" González, su colega y compañera en la telenovela La Uno.

No obstante, siempre tiene que haber un "hater" y en esta ocasión fue nada menos que Roberto Piazza, quien criticó su cuerpo. “En verdad queda muy feo, no el escote, sino las lolas caídas. Podría arreglarlo”, escribió el santafesino, que luego fue destrozado por algunos fanáticos de Agustina Cherri por su mensaje machirulo.

Roberto Piazza le comentó a Agustina Cherri que tenía "las lolas caídas".

Roberto Piazza, polémico contra los aumentos de sueldo: "No vienen a trabajar"

El diseñador de moda, actor, cantante y escritor de 62 años ya había sido protagonista de varias declaraciones cuestionables en junio pasado. En aquel momento, después de los accidentes que sufrió en España, regresó a la Argentina y se encontró con varias deudas y otros problemas económicos, por lo que estalló sin filtro.

"¡Estoy indignado! Indignado por todo lo que está sucediendo, indignado por los aumentos de los sueldos de la gente... Uno tiene que pagar aumentos ridículos y no vienen a trabajar", reconoció en ese entonces, en plena segunda ola de la pandemia de coronavirus.

Además, se autodefinió como "un tipo que labura" y argumentó por qué no está de acuerdo con que sus empleados cobren cada vez más en términos nominales: "Las pymes, los que tenemos pequeñas empresas, tenemos que seguir pagando a empleados que hace un año y medio no vienen a trabajar".

"Ellos se lo merecen, necesitan el dinero, ¿pero yo de dónde lo saco? No soy un mago, y la empresa está cerrada. No vende, no labura...", se fastidió quien suele ser acusado de "explotador" en el ambiente artístico nacional. Y resalto que "ahora hay un 30% de aumento a las mucamas que no son esenciales, así que no pueden venir a trabajar". "¿De dónde saco la plata?", se quejó abiertamente.

Por último, disparó munición gruesa: "Puse en venta la casa pero no se vendió, no se vende, no viene nadie... Ya vendí el country. ¿Mis 45 años de trayectoria los voy a borrar para poder pagarle a un montón de gente que es inepta e incompetente? Hablo de mi rubro". Y opinó que en su país natal "los impuestos son enloquecidos, los Bancos te cobran impuestos, ponen títulos ridículos y absurdos... Es indignante lo que está haciendo la Argentina".