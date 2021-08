Actuó en Casi Ángeles y Chiquititas, pero ahora es futbolista en Europa

El actor de 26 años se alejó de las luces y las cámaras, se puso los botines y fue a probar suerte a Europa.

El actor Yeyo de Gregorio abandonó su vida en Argentina para cumplir su sueño de jugar al futbol profesional en Europa. Se fue con el apoyo de toda su familia y con la promesa de un cambio de hábitos necesarios, en busca de mejorar su rendimiento.

A través de un vivo por la plataforma Twitch, habló con sus seguidores sobre su preparación para ingresar a la tercera división en un equipo de la Federación Española, el CF Lorca. En este equipo juega el argentino Mauro Marconato, mientras que en la temporada anterior estuvo el ex Instituto Matías Nizzo. A partir de ese momento, se difundieron rumores sobre el "éxito" del actor, quien la estaba "rompiendo en Europa".

De Gregorio Se ocupó de desmentir este hecho en un diálogo con Marcela Coronel, en su programa radial Mientras Tanto. Y también contó cómo decidió mudarse para comenzar un nuevo momento en su vida profesional: “Me surgió la oportunidad de probar suerte en el fútbol y dije 'no la puedo desaprovechar'".

El exintegrante de “Chiquititas” reflexionó sobre su presente en Europa. “Leí las notas que dicen que me fui a Europa a jugar al fútbol y me va bárbaro. No es verdad, voy a probarme en dos clubes e intentarlo como un pibe más”, aclaró. Además, mencionó que a su edad no es seguro que tenga éxito por ser considerado grande para iniciar la carrera como deportista. Si bien es un aficionado, su pasión por el futbol no tiene techo.

Uno de los muchos sacrificios que realizó el actor para seguir su sueño fue el cambio de hábitos. "Estaba muy mal físicamente, fumaba casi un atado por día, salía todos los fines de semana a bailar y dormía hasta las 14”, detalló quien actualmente se encuentra en Italia para obtener la ciudadanía europea. Según explicó, al conseguirla es mucho más fácil para poder probarse en distintos equipos de la Unión Europea.

Yeyo de Gregorio, que participó de Casi Ángeles, Rincón de Luz, Floricienta, Chiquititas, entre otras grandes novelas argentinas, también formó parte de la Selección Argentina de Artistas de futbol. El equipo, bajo el nombre de "Los Gauchos", disputó el Mundial de Futbol de Artistas en Rusia 2018, junto con otras estrellas de la televisión, músicos y ex futbolistas de la selección. Emmanuel Horvilleur, Juan Marconi, Meme Bouquet y varios integrantes de Los Totora, entre otros.