¿Tini Stoessel, de novia con un jugador de la Selección Argentina?

La artista recibe los likes permanentes en Instagram de Joaquín "Tucu" Correa, futbolista de Lazio de Italia, según el informe de Intrusos.

La relación histórica entre las figuras del mundo del espectáculo y los cracks del fútbol acaba de sumar un nuevo capítulo, según Intrusos: los rumores indican que podrían estar saliendo Martina "Tini" Stoessel y Joaquín "Tucu" Correa. De acuerdo con el informe del programa de América TV en Los escandalones, la artista de 24 años y el jugador de 26 estarían en una relación, aunque por el momento casual e informal.

Luego de la presentación de este trascendido por parte del conductor Rodrigo Lussich, la panelista y vedette Virginia Gallardo confirmó que "me lo comentaron, me puse a averiguar y ahí había un like por acá, un like por allá (en Instagram)... Dije ¡guau!". "Son los dos jóvenes, dos teens, qué lindos", coincidieron en el piso del canal, que compartieron como siempre con Paula Varela, Adrián Pallares, Marcela Baños y Evelyn Von Brocke.

Efectivamente, muchas de las publicaciones de ella en la cuenta oficial de la red social que más utiliza (@tinistoessel), cuentan con el ya citado Me Gusta del futbolista (@tucucorrea) surgido en Estudiantes de La Plata, quien en la actualidad se desarrolla profesionalmente tanto en Lazio de Italia como en la Selección argentina.

"Me dicen que esto ya se venía hablando desde hace rato eh, que no es de ahora", acotó Baños. "Ah, está lindo él eh. Che, qué bien que está", coincidieron las integrantes femeninas del programa con relación al "Tucu".

El "Tucu" Correa se acaba de separar de Desiré Cordero, la expareja de Cristiano Ronaldo

El ex Sampdoria de Italia y Sevilla de España terminó su vínculo sentimental hace algunos meses con la modelo andaluza y ganadora del concurso de belleza de Miss Universo de su país natal en 2014. Ella salió en reiteradas oportunidades con el astro portugués, aunque ninguno de los dos lo reconoció públicamente.

Si bien hasta hace poco tiempo Correa y Cordero vivían juntos en Roma, lo cierto es que le pusieron un punto final a la pareja, por lo que él empezó a agregar a varias famosas en su Instagram. "Sigue a muchas chicas conocidas, pero a la única que le da likes es a Tini", completó Virginia Gallardo.