Desgarradoras palabras de la actriz.

Mediante su cuenta de Instagram, la actriz Florencia de la V se manifestó de forma contundente sobre la educación de sus hijos y aseguró tener miedo debido al contexto de una sociedad mayoritariamente "binaria, machista y patriarcal". Por otra parte, suplicó que la Educación Sexual Integral se lleve adelante en forma asegurada a lo largo y ancho de la República Argentina y se preguntó: "¿Hasta cuando el Estado será dominado y manejado por la Iglesia?".

"Como mamá debo decir que siento una profunda tristeza, pero también mucho miedo. Tengo una hija y un hijo de 9 años que amo más que a mi propia vida, son todo para mí. Me resulta difícil educarlxs en una sociedad binaria, machista y patriarcal. Todos los días me descubro en algún intento de desarmar algún prejuicio naturalizado y siempre me hago las mismas preguntas: ¿qué está esperando el Estado para que la ESI se cumpla?, ¿hasta cuándo el Estado será dominado y manejado por la Iglesia?", lanzó la famosa vedette.

Por otra parte, Flor de la V afirmó: "Siempre tengo una mirada optimista hacia la vida, me gusta creer y quiero confiar en la gente. Si me siguen en estas páginas, podrán comprobar que me gusta pensar que entre todxs podemos construir una sociedad menos violenta, más justa y sobre todo, diversa. Estoy convencida, por eso milito de manera perseverante y me uno al grito colectivo con las compañeras feministas".

"A aquellos tirabombas que intentan manchar nuestras luchas solo puedo decirles que no se confundan: feminismo y machismo no son lo mismo. No son extremos de una misma cosa. Lo pueden pegar en la heladera si quieren. El feminismo surge como respuesta a la violencia machista, cultural, y por ende continua y estructural, y busca la equidad en el acceso a derechos, oportunidades y libertades", cerró la actriz, visiblemente preocupada por modificar los estándares que, según su mirada, aún siguen tan vigentes como antes.

Flor de la V y la violenta infancia que le hizo vivir su padre

La vedette Florencia de la V recordó sus épocas difíciles dentro de un hogar en donde nunca fue aceptada. Al menos, por su padre. Y en diálogo con Chiche Gelblung, dentro del segmento Confesiones en Infobae, la actriz aseguró que uno de los momentos más traumáticos se llevó adelante en una peluquería. ¿Qué fue lo que ocurrió?

"Una de las cosas más violentas que viví en mi infancia fue cuando me cortaron el pelo. Yo tenía como una melenita bastante larga. De chica la gente preguntaba si era una nena. Me acuerdo que entré de la mano con mi papá y me sentó y dijo: 'Córtele el pelo'. '¿Cómo lo cortamos?', respondió el peluquero, y mi papá le dijo que me cortara como colimba. Al principio, me cortaba con la tijera y hoy a veces sueño con eso. Me despierto escuchando ese corte. Tiene un sonido muy particular la tijera cuando corta el pelo", aseguró Flor de la V, ante la atenta mirada de Samuel Chiche Gelblung.