Carmen Barbieri continúa internada en la Clínica Zabala de Belgrano tras ser diagnosticada con COVID-19 al que se le sumó una neumonía bilateral y ahora un virus intrahospitalario.

Recientemente, su hijo, Federico Bal habló de la salud de la capocómica luego de que los médicos decidieran sacarla lentamente del coma farmacológico en el que la indujeron y anunció que la recuperación de la artista será larga ya que "tiene un virus nuevo, que es intrahospitalario y hay que atacarlo".

A esta información agregó que “ahora se cambió la medicación, es un camino muy largo y la gente que tiene parientes en esta situación sabe de lo que hablo”. De todos modos, lo positivo es que hoy ya no tiene fiebre, un buen indicio de recuperación pese a la complejidad del cuadro que atraviesa la productora teatral desde el 20 de enero.

Cabe señalar que Carmen Barbieri está respondiendo bien al tratamiento por coronavirus, pese a ser paciente de riesgo, y se va despertando lentamente del coma inducido, pero ahora los médicos decidieron cambiarle la medicación tras contraer un virus intrahospitalario.

El actor que se está preparando para participar de la segunda edición de MasterChef Celebrity, dialogó con Implacables este domingo y compartió: “Estamos esperando que empiece a reaccionar mejor. Pero va a estar un par de semanas, me parece que va a ser lento. No te dicen cuándo va a estar mejor. Me parece que hay que esperar un poco para que el cuerpo y los valores empiecen a cambiar y creo que no hay una fecha".

En este sentido, propuso tanto a sus seguidores como a los allegados de la capocómica que "hay que seguir pidiendo por ella y aguantándola para que esto pase rápido”.

En otro orden, el sábado se conoció un audio que uno de los médicos que atiende a Carmen le envió al actor llevando más tranquilidad al afirmar que "mejoró un poquitito más la oxigenación y está sin fiebre".

"Se va despertando razonablemente bien. Abre los ojos, parece entender órdenes bien”, cerró.