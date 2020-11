Claudia Lapacó fue internada de urgencia luego de haber sido encontrada con pérdida de conocimiento adentro de un vehículo en el barrio de Belgrano. La actriz de 79 años fue trasladada en una ambulancia, luego que vecinos de la zona se preocuparan por su estado. Actualmente, permanece en el Hospital Pirovano.

"En un principio se pensó lo peor, pero después vieron que (Lapacó) respiraba y la llevaron al Hospital Pirovano. Estaban tratando de ubicar a su familia. Tengo entendido que recién habían logrado comunicarse con uno de sus hijos”, dijo el periodista Luis Ventura en el programa Informado por todos.

El equipo de profesionales encargado de la salud de la actriz, ya le realizó los estudios correspondientes para investigar los motivos que desencadenaron la pérdida de conocimiento y se espera, en las próximas horas, un parte médico que brinde mayores detalles sobre el estado de Lapacó.

Lapacó se encontraba atravesando un difícil momento durante la pandemia, no solo por la imposibilidad de trabajar como actriz sino también porque en agosto había sido bisabuela y, debido a los protocolos sanitarios, no pudo tener contacto directo con el bebé.

De todas formas, tiempo atrás, la actriz había dicho que disfrutaba estar sola en su casa. En diálogo con La Once Diez, Lapacó había contado: “Vivo sola en un ambiente que amo, adoro, hace 27 años, y no me iría de acá. He tenido pisos, casas que hice construir pero yo quiero vivir como si fuese una estudiante o alguien que puede empezar siempre desde cero, qué se yo. Sin inconvenientes, con un balconcito precioso y mucha luz. No me cuesta estar en mi casa, soy de las personas que quieren estar acá”.

Además, se encontraba concentrada con una propuesta de trabajo que le hizo José María Muscari. El director la convocó para la obra Perdidamente, que tiene planes de estrenar cuando los teatros puedan volver a trabajar. “La obra de Muscari me está salvando del encierro", dijo Lapacó hace un tiempo y contó: "La leo casi todos los días y trato de entenderla bien. La voy como estudiando, masticando. Es una ilusión y una esperanza poder hacerla y que me guste mucho”.