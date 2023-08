Vida extraterrestre: el objeto hundido en el océano que puede cambiar la historia

Los restos de un objeto interestelar que cayó a la Tierra podría ser fundamentar para el avance de la investigación de uno de los científicos de Harvard especializado en OVNIS

Un físico teórico y profesor de la Universidad de Haravrd llamado Abraham “Avi” Loeb publico un sorprendente artículo sobre los restos del IM1, el primer objeto interestelar que cayó en la Tierra que está hundido en el Océano Pacífico. Su descubrimiento podría cambiar la historia de las investigaciones sobre la vida extraterrestre.

Avi Loeb destacó que tras obtener las coordenadas de la posible ubicación del IM1, y con el apoyo de organizaciones internacionales como la NASA, se aventuró en una expedición con el fin de obtener los restos del objeto. Su objetivo es encontrar “elementos que no hayan sido creados en la Tierra”, que puedan dar argumentos y sustentar sus hipótesis sobre la vida más allá de nuestro planeta.

Según publicó en la plataforma Medium, encontró junto a su equipo de investigadores un metal altamente corroído en el lugar donde se estrelló el IM1 en el Océano Pacífico. Inicialmente pensaron que era un elemento común, pero luego de varios análisis se dieron cuenta de que los fragmentos estaban reforzados para soportar fuertes impactos.

“Cuando Ryan Weed pasó la muestra de fragmentos por el analizador de fluorescencia de rayos X (XRF), la aleación más probable que marcó fue el acero S5 con titanio, que también se conoce como acero resistente a los golpes", explicó el físico y agregó: "El límite elástico del acero S5, 1,7 GPa, está muy por encima del de los meteoritos de hierro”. Además, remarcó que este tipo de materiales “son un rayo de esperanza” en su investigación, pues no son elementos comunes y se pueden abrir nuevas líneas de investigación.

El profesor de Harvard puso especial énfasis en que el material encontrado es mucho más duro que los otros 272 meteoros que tiene registrados el CNEOS de la NASA. "La forma de los fragmentos recuperados es casi plana, como si fueran capas superficiales desprendidas de un objeto tecnológico que experimentó una tensión material extrema”, añadió y resaltó que el descubrimiento es de gran importancia, ya que estas características no se ve en los otros restos de meteoros.

“Los meteoritos de hierro se rompen en pequeños pedazos que son derretidos por la bola de fuego en esférulas que llueven y se recuperan en campos esparcidos como fragmentos casi esféricos”, comentó el profesor Loeb en su reseña, y aseguró: “Es posible que la bola de fuego de IM1 sea el resultado de la ruptura de las capas superficiales y que el núcleo del objeto haya sobrevivido a la entrada a través de la atmósfera, como se esperaba para las naves espaciales”.

OVNI: el increíble avistamiento en Puerto Madryn

En medio del revuelo que se armó en Estados Unidos por el testimonio que asegura la existencia de "restos no humanos" de OVNIs en nuestro planeta, un video viral en redes sociales sembró la incertidumbre en Argentina. Dos personas de Puerto Madryn, Chubut, filmaron un objeto sobrevolando el cielo de la ciudad que causó conmoción. "No eran aviones que se estaban moviendo, eran objetos que se mantenían en suspensión", explicaron.

"Nosotros íbamos en el auto, a dos cuadras aproximadamente de la Terminal de Ómnibus. El cielo estaba totalmente despejado y de golpe, a la altura del parabrisas, yo observo algo muy brillante", relató uno de los testigos en diálogo con Canal 12 a principios de semana.

"Era un punto que tenía el tamaño de una bocha, no era inmensamente grande ni diminuto. Inmediatamente me llamó la atención y observo que al lado había otro punto, que estaba más o menos a una distancia de un metro", agregaron. En el video que recorre las redes sociales se puede observar una luz parpadeando constantemente, lejos de tratarse de una aeronave.

"Oscilaban, subían y bajaban despacito, pero no avanzaban. No eran aviones que se estaban moviendo, eran objetos que se mantenían en suspensión y eso fue lo que nos llamó tanto la atención", explicó el madrynense. Este hecho ocurrió a pocas semanas de haberse desarrollado la famosa sesión en el Congreso de Estados Unidos, en la que un exoficial de la inteligencia reveló que encontraron restos no humanos de OVNIs y generó conmoción a nivel mundial.