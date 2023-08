El increíble video de un OVNI en Puerto Madryn ¿Habrá restos no humanos?

Un impactante video de un OVNI en Puerto Madryn se volvió viral en las redes sociales y despertó todo tipo de reacciones.

En medio del revuelo que se armó en Estados Unidos por el testimonio que asegura la existencia de "restos no humanos" de lo OVNIs en nuestro planeta, un video viral en redes sociales sembró la incertidumbre en Argentina. Dos personas oriundas de Puerto Madryn, Chubut, filmaron un objeto sobrevolando el cielo de la ciudad que causó conmoción. "No eran aviones que se estaban moviendo, eran objetos que se mantenían en suspensión", explicaron.

En las últimas horas, la localidad de Puerto Madryn se topó con una situación fuera de lo común: la presencia de un OVNI. "Nosotros íbamos en el auto, a dos cuadras aproximadamente de la Terminal de Ómnibus. El cielo estaba totalmente despejado y de golpe, a la altura del parabrisas, yo observo algo muy brillante", relató uno de los testigos en diálogo con Canal 12.

"Era un punto que tenía el tamaño de una bocha, no era inmensamente grande ni diminuto. Inmediatamente me llamó la atención y observo que al lado había otro punto, que estaba más o menos a una distancia de un metro", añadió. En el video que recorre las redes sociales se puede observar una luz parpadeando constantemente, lejos de tratarse de una aeronave.

"Oscilaban, subían y bajaban despacito, pero no avanzaban. No eran aviones que se estaban moviendo, eran objetos que se mantenían en suspensión y eso fue lo que nos llamó tanto la atención", explicó el madrynense. Este hecho ocurrió a pocas semanas de haberse desarrollado la famosa sesión en el Congreso de Estados Unidos, en la que un exoficial de la inteligencia reveló que encontraron restos no humanos de OVNIs y generó conmoción a nivel mundial.

El video del objeto extraño que sobrevoló el cielo de Puerto Madryn despertó curiosidad en los ciudadanos

Estuvo oculta 30 años: la impactante foto de un OVNI que sorprendió a todos

La imagen de un OVNI causó revuelo por todos lados por un detalle muy particular. Es que estuvo oculta por más de 30 años, ahora salió a la luz y su aparición generó un sinfín de reacciones no solo en las redes sociales, sino puertas adentro de las distintas entidades gubernamentales del Reino Unido.

Es común ver en las redes que se filtren distintas fotos y videos de Objetos Voladores No Identificados (OVNIs), con mayor o menor veracidad, pero con la viralización incontrolable. Esto fue lo que sucedió hace pocos días y no en Estados Unidos, donde suelen ocurrir este tipo de situaciones, sino en el Reino Unido.

Todo se remonta al 4 de agosto de 1990, donde ya se comenzaba a probar la vida extraterrestre, bajo el nombre de "El Caso Calvine", tal como le puso el Ministerio de Defensa de Reino Unido. "Última hora: ha sido revelada la fotografía original de la cual tiene conocimiento el Ministerio de Defensa de Reino Unido, y con ello se confirma su veracidad, pudiendo ser la mejor imagen hasta el momento de un OVNI 100% real", indicó un periodista investigador en su cuenta de Twitter.

La imagen se ve muy nítida y una de las características reveladas fue que el OVNI tenía 30 metros de largo. El caso estuvo oculto durante más de 30 años porque el gobierno británico consideró que "no suponía ninguna amenaza".