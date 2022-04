Confirman que cayó un meteorito interestelar en la Tierra: "Una nueva frontera"

Su descubrimiento se dio hace ocho años, pero recién pudo ser identificado días atrás.

El Comando Espacial de los Estados Unidos reveló que un meteorito caído al mar cerca de Papúa-Nueva Guinea en 2014 tiene origen interestelar, es decir que proviene de fuera del Sistema Solar. La detección es todo un logro para la ciencia.

Así lo reclamaron en 2019 los astrónomos Avi Loeb y Amir Siraj en función de la alta velocidad del objeto, registrada en el catálogo CNEOS (Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra) de la NASA. La confirmación oficial llegó el 6 de abril de este año a través de un tuit en la cuenta oficial del US Space Command. Esta detección antecedió al primer objeto interestelar reportado, `Oumuamua, por casi cuatro años y debería ser reconocido como el primer objeto interestelar jamás descubierto, según escribe el propio Loeb, director del Instituto de Teoría y Computación del Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica y ex presidente del departamento de astronomía de la Universidad de Harvard, en un artículo publicado en The Debrief.

"Nuestro descubrimiento de un meteorito interestelar anuncia una nueva frontera de investigación, en la que la Tierra sirve como red de pesca para objetos interestelares masivos", subraya Loeb. Este astrónomo plantea el interés de buscasr los restos de ese meteorito en el fondo del océano, y afirma que su equipo está diseñando una misión en la zona pese a que el fondo tiene diez kilómetros de profundidad.

"La pregunta fundamental es si algún meteoro interestelar podría indicar una composición que es inequívocamente de origen artificial. Mejor aún, quizás algunos componentes tecnológicos sobrevivirían al impacto. Mi sueño es presionar algunos botones en un equipo funcional que se fabricó fuera de la Tierra", comenta Loeb.

Alerta extraterrestre: la NASA podría provocar una invasión de especies

Científicos de la Universidad de Oxford en Reino Unido, afirmaron que la carta "Beacon in the Galaxy", utilizada por la NASA y redactada con un lenguaje universal mediante el código binario, podría ser perjudicial para la vida humana. Tan es así, que prevén una invasión de especies extraterrestres.

La agencia de gobierno estadounidense insertó algunos datos muy específicos, como la posición de la Tierra en el sistema solar; la composición química del planeta y sus representaciones gráficas; el ADN e imágenes digitalizadas de seres humanos; entre otras. El objetivo fundamental de este mensaje es formar un vínculo entre los seres humanos y la vida de los extraterrestres.

Científicos de la Universidad de Oxford en Reino Unido, afirmaron que la carta "Beacon in the Galaxy", utilizada por la NASA y redactada con un lenguaje universal mediante el código binario, podría ser perjudicial para la vida humana. Tan es así, que prevén una invasión de especies extraterrestres.

La agencia de gobierno estadounidense insertó algunos datos muy específicos, como la posición de la Tierra en el sistema solar; la composición química del planeta y sus representaciones gráficas; el ADN e imágenes digitalizadas de seres humanos; entre otras. El objetivo fundamental de este mensaje es formar un vínculo entre los seres humanos y la vida de los extraterrestres.