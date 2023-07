El director de la NASA confirmó la noticia más esperada sobre los extraterrestres: "El mes que viene"

Bill Nelson dio nuevos detalles tras la noticia de que el gobierno de Estados Unidos encontró "restos biológicos no humanos" en una nave estrellada.

El director de la NASA, Bill Nelson, se refirió este jueves al testimonio de un ex oficial de inteligencia de los Estados Unidos que había afirmado que encontró naves "no humanas" estrelladas y "restos biológicos no humanos". "Esperen hasta el mes que viene y ahí va a estar la respuesta", dijo Nelson en una conferencia que brindó en Casa Rosada junto al ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, tras la reunión que mantuvo con el presidente Alberto Fernández.

El mayor retirado David Grusch había revelado que el gobierno estadounidense encontró naves "no humanas" y que, al tener posesión de ellas, hallaron también restos biológicos dentro de ellas, puntualmente de una. Ante la pregunta de la congresista Nancy Mace sobre si los restos biológicos eran humanos o no humanos, Grusch dijo de forma contundente: "No humanos, y así lo confirmaron personas que trabajaron directamente en el programa y con quienes hablé y que siguen en el programa".

Lógicamente, Nelson fue consultado por las declaraciones del ex oficial de inteligencia estadounidense. "Yo decidí, como administrador de la NASA, ante todas las sospechas que hay con el tema de los extraterrestres, que designaría un comité integrado por científicos muy distinguidos. Ese comité se encuentra deliberando actualmente y va a dar a conocer su informe de manera pública el mes que viene", reveló.

En ese sentido, adelantó algunos de los métodos que los científicos emplearán para llegar hasta el fondo de la situación y, así, poder elaborar el documento. "Mientras tanto, les puedo decir que hasta que tengan acceso a ese informe, que van a utilizar sensores, detectores, nuestros equipos en el espacio, para tratar de identificar precisamente estos fenómenos. Así que esperen hasta el mes que viene y ahí va a estar la respuesta", declaró.

Por otra parte, contó detalles de la reunión que mantuvo con Alberto Fernández en la tarde del jueves. "Con el Presidente hablamos extensamente de cómo es volar por el espacio. Le conté lo que vi, le conté que había visto a la Argentina desde el espacio. A él le interesaron mucho los detalles del lanzamiento y también del regreso cruzando la atmósfera", comentó.

Asimismo, celebró que el organismo está "por volver a la Luna después de medio siglo", aunque puntualizó: "Esta vez estamos yendo para aprender a vivir en un entorno muy hostil, para poder inventar, para poder crear, y luego avanzar a Marte con seres humanos. Vamos a ir a otra parte de la Luna, hace 50 años fuimos a lo que sería el ecuador de la Luna, esta vez vamos a ir al polo sur, donde creemos que haya agua. Si hay agua, hay hidrógeno y oxígeno, lo cual es combustible para las naves".