Un evento que reúne moda, gastronomía y coctetería se desarrollará el próximo miércoles 15 de octubre frente al Río de la Plata, en la Costanera Norte. Se trata de una oportunidad única para los amantes de la creatividad, las tendencias, la moda, la comida y los cócteles, o bien para todos aquellos que quieran hacer un plan nocturno diferente.

En esta fecha, el restaurante Costa 7070 (ubicado en Av. Rafael Obligado 7070) será el escenario de Cher por Costa, una experiencia sensorial única que une creatividad, tendencia y sabor, con la propuesta gastronómica de los chefs Pedro Bargero, Calu Corso y Chula Gálvez y la curaduría de Maria Cher y Costa 7070.

Cher por Costa: el evento que reúne moda y gastronomía.

Esta propuesta reunirá a grandes referentes de la escena local en una experiencia integral, donde cada elemento, desde el menú hasta la ambientación, dialoga con el espíritu contemporáneo de ambas marcas. Predominarán el estímulo visual, la música, la moda y el fuego.

Cher por Costa: los detalles sobre el evento que reúne gastronomía, moda y coctelería

Este gran banquete estará inspirado en la elegancia de los bistrós clásicos y se eleva con la impronta estética de Maria Cher, que se expresa en cada detalle, con mesas largas con manteles blancos, vajilla en blanco y negro, servilletas bordadas y vasos cerveceros personalizados, en un equilibrio perfecto entre lo minimalista y lo sofisticado.

La propuesta gastronómica contará con las creaciones únicas de los reconocidos chefs Pedro Bargero, Calu Corso (Mad Pasta House) y Chula Gálvez , quienes cocinarán juntos en un formato colaborativo que une técnicas, tradiciones y creatividad.

Pedro Bargero es quien va a estar a cargo del fuego, Catu desarrollará el sector de pastas, y Chula Gálvez, firmará los postres. El resultado será un menú con espíritu bistró contemporáneo, servido al estilo autoservice y con bandejeo directo a mesas, pensado para disfrutar entre charlas, brindis y música.

La barra, al mando de Inés De Los Santos, presentará cócteles de autor y un cóctel insignia en colaboración con Campari, de tono rojo y espíritu vibrante, especialmente creado para esta noche. Además, habrá una barra outdoor de soporte, pensada para acompañar el ritmo creciente de la noche.

Además, el componente visual y sensorial tendrá un papel protagónico, con proyecciones de flores en constante movimiento. En el cubo central, distintivo de Costa 7070, se podrá ver contenido desarrollado para la ocasión, además cada ambiente contará con iluminación de tiras de luces teñidas de rojo.

La musicalización del evento

El componente musical acompañará la metamorfosis del evento, con un line up cuidadosamente seleccionado. De 20:00 a 23:00, los sets de Débora Nishimoto y Vicky Mortola marcarán el tono inicial, con un clima elegante y envolvente.

A las 23:00, se presentará el show en vivo de Chita & Mabel, con una performance que une sonido y estética. Desde las 23:30 hasta las 02:00, Balaciano, reconocido DJ que mezcla música electrónica con su impronta musical, tomará el control de la pista con un set que promete cerrar la noche en un punto alto de energía y baile.