Eventos y fenómenos astronómicos septiembre 2026: todo lo que va a suceder este mes

En septiembre 2026, los amantes de la astronomía tendrán muchísimas excusas para salir a mirar el cielo: desde conjunciones entre la Luna y distintos planetas, la Luna Nueva y la oposición de Neptuno, el calendario está lleno de fenómenos astronómicos.

Qué fenómenos astronómicos habrá en septiembre 2026: el detalle de los más destacados

Entre la enorme cantidad de movimientos que ocurren en el cielo cada noche, hay algunos que se posicionan entre los más importantes para disfrutar:

Conjunción entre la Luna y Marte el 6 de septiembre: ambos astros se ubicarán a poco más de 3 grados de distancia aparente, un buen momento para observarlos juntos a simple vista.

ambos astros se ubicarán a poco más de 3 grados de distancia aparente, un buen momento para observarlos juntos a simple vista. Conjunción y ocultación entre la Luna y Júpiter el 8 de septiembre: la Luna pasará a apenas medio grado de Júpiter, lo que producirá una ocultación del planeta.

la Luna pasará a apenas medio grado de Júpiter, lo que producirá una ocultación del planeta. Luna Nueva: puede ser el 10 u 11 de septiembre, según la zona. Durante el evento, se abre una ventana ideal para la observación del cielo nocturno sin interferencia de luz lunar.

puede ser el 10 u 11 de septiembre, según la zona. Durante el evento, se abre una ventana ideal para la observación del cielo nocturno sin interferencia de luz lunar. Conjunción entre la Luna y Venus, con ocultación será el 14 de septiembre.







Durante septiembre se podrá disfrutar de la conjunción de varios planetas y de una Luna Nueva

Equinoccio de septiembre llega el 23 de septiembre: en la Argentina y en todo el hemisferio sur, este momento marca el comienzo astronómico de la primavera, cuando el Sol cruza el ecuador celeste.

en la Argentina y en todo el hemisferio sur, este momento marca el comienzo astronómico de la primavera, cuando el Sol cruza el ecuador celeste. Oposición de Neptuno el 23 de septiembre: el planeta alcanzará su punto más cercano a la Tierra y su mayor brillo del año, aunque solo será perceptible como un punto tenue con la ayuda de un telescopio.

el planeta alcanzará su punto más cercano a la Tierra y su mayor brillo del año, aunque solo será perceptible como un punto tenue con la ayuda de un telescopio. Luna llena puede ser el 26 o 27 de septiembre , según la ubicación.

, según la ubicación. Conjunción entre la Luna y Saturno será 27 de septiembre.

Qué otros eventos se pueden disfrutar en septiembre

Además de estos hitos puntuales, septiembre es también un mes propicio para observar la franja central de la Vía Láctea, cuya visibilidad comienza a reducirse gradualmente a medida que avanza el año. Se trata de un momento clave para quienes disfrutan de la astrofotografía porque en la semana de la Luna Nueva tendrán la mejor oportunidad para retratar las estrellas y el cielo profundo sin la interferencia de la luminosidad lunar.