Próxima Luna Nueva: cuándo cae y por qué no hay que cortarse el pelo ese día.

Si estás pensando en cortarte el pelo, tené cuidado con hacerlo en Luna Nueva. Este momento es considerado como un mal momento para adquirir un nuevo look, ya que el cabello estaría en una fase de debilitamiento. De manera contraria, es ideal para realizarse tratamientos que mejoren la salud capilar. Esta idea de que la luna afecta al crecimiento del cabello, viene ligada al efecto, comprobado por la ciencia, de este satélite natural sobre las mareas.

Sea cierto o no, no es una mala idea evitar cortarse el pelo en el momento en que la luna se encuentre en su etapa "nueva". En concreto, el satélite pasa por cuatro fases: nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante. Si te estás preguntando cuándo será la próxima Luna Nueva para no adquirir un nuevo look, este día será el jueves 20 de noviembre de 2025.

Cómo cada fase lunar repercute al cabello

Así como la Luna Nueva repercute de forma negativa en el crecimiento del cabello, según la creencia popular, el resto de las fases lunares también tendrían un efecto sobre la salud capilar. Recordá que cuanto más cortes tu pelo, más fuerte se pondrá y, en consecuencia, más rápido crecerá. Teniendo presente esto, te dejamos a continuación cuáles son las fases, con excepción a la Luna Nueva, y cómo repercuten:

Aconsejan no cortarse el pelo en Luna Nueva.

Cuarto creciente: esta fase es ideal para quienes desean que su cabello crezca más rápido. Durante esta fase, la energía de crecimiento es alta, lo que puede resultar en un cabello que crece más rápido y más saludable. Es un buen momento para recortar las puntas y mantener el cabello en buen estado. En noviembre tuvo lugar el miércoles 12.

Es una buena práctica revisar al principio de cada mes las fechas del calendario lunar. No estamos solos en el universo, y todo lo que nos rodea tiene un efecto sobre nosotros, y viceversa. Así que, la próxima vez que quieras agendar un turno para adquirir un nuevo corte de pelo, no te olvides mirar para arriba.