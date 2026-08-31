Calendario lunar de septiembre 2026: cuándo es luna llena, luna nueva, cuarto creciente y cuarto menguante

Con la llegada de septiembre comienza un nuevo ciclo lunar completo, con sus cuatro fases perfectamente definidas a lo largo del mes. Para los amantes de la astronomía y para los creyentes en la astrología, se trata de un momento clave del mes.

Calendario lunar de septiembre 2026: las cuatro fases de la Luna día por día

Durante el noveno mes del año se podrán disfrutar las diferentes fases lunares en las siguientes fechas:

Cuarto menguante : el viernes 4 de septiembre, a las 4.51 hs. La Luna se encuentra en un punto de su órbita en el que forma un ángulo de 90 grados entre el Sol y la Tierra.

: el a las 4.51 hs. La Luna se encuentra en un punto de su órbita en el que forma un ángulo de 90 grados entre el Sol y la Tierra. Luna nueva: el viernes 11 de septiembre, a las 0.26 hs. Durante esta fase, el satélite no resulta visible desde la Tierra, ya que se ubica entre nuestro planeta y el Sol. Para la astrología, este momento es crucial porque se vincula con el inicio de nuevos proyectos y con la posibilidad de sembrar intenciones a futuro.

La próxima Luna llena será el 26 de septiembre a las 13.48 hs

Cuarto creciente : también viernes 18 de septiembre , a las 17.43 hs. En esta etapa, la porción iluminada de la Luna continúa en aumento noche tras noche, hasta alcanzar su punto máximo con la luna llena.

: también , a las 17.43 hs. En esta etapa, la porción iluminada de la Luna continúa en aumento noche tras noche, hasta alcanzar su punto máximo con la luna llena. Luna llena: sábado 26 de septiembre, a las 13.48 hs. Se trata del punto culminante del mes lunar, cuando el disco se muestra completamente iluminado y resulta visible durante toda la noche. Suele ser la fase que despierta mayor interés, tanto por su luminosidad como por las creencias populares que la rodean, vinculadas a la energía, el descanso y ciertos rituales de cierre.

Cuándo comienza la primavera en Argentina: la fecha exacta

Si bien popularmente se considera el 21 de septiembre el Día de la Primavera, el cambio de estación está marcado por la llegada del equinoccio, que este año se producirá el miércoles 23 y marcará el inicio de la primavera en Argentina.

Se trata del momento justo en el que el Sol se ubicará exactamente sobre la línea del ecuador terrestre, sin inclinarse hacia ninguno de los dos hemisferios. En consecuencia, ese día la duración de las horas de luz y de oscuridad resulta prácticamente idéntica en todo el planeta.