No hace falta salir de la Ciudad para mirar las estrellas: el observatorio con casi un siglo que funciona en Caballito. Foto: Magnific

En pleno Parque Centenario, en el barrio porteño de Caballito, funciona un observatorio astronómico donde cualquier persona puede acercarse a mirar el cielo a través de telescopios reales, sin necesidad de salir de la Ciudad. Se trata de la sede de la Asociación Argentina "Amigos de la Astronomía", una entidad de bien público fundada en 1929 y considerada la institución de su tipo más antigua de Latinoamérica.

De esta manera, quienes visiten el observatorio podrán mirar de primera mano el espacio a través del telescopio Gautier, un antiguo telescopio refractor de 220 mm de apertura y 3.300 mm de distancia focal, construido por la casa francesa Gautier y traído a la Argentina en 1882 para observar el tránsito de Venus de ese año.

El instrumento perteneció originalmente al Observatorio Astronómico de La Plata, y recién en 1944 fue cedido a la Asociación para la inauguración del observatorio de Parque Centenario, donde se conserva hasta hoy con su montura ecuatorial alemana original y su sistema de relojería mecánico.

Amigos de la Astronomía funciona en Parque Centenario desde hace casi un siglo. Foto: GCBA

Junto al Gautier funciona el telescopio Devoto, un refractor más pequeño construido por la casa alemana Zeiss a principios del siglo XX, que la Curia de Buenos Aires cedió a la institución en 1993. Entre ambos instrumentos conforman el llamado complejo Gautier-Devoto, el que se utiliza en las visitas guiadas de público y en las actividades educativas con escuelas.

Cómo inscribirse para una visita guiada

Actualmente, las visitas guiadas se realizan los jueves, viernes y sábados, en turnos a las 20:30 y 21:30 horas según el día, y están sujetas a las condiciones climáticas. Las mismas son aranceladas y es necesario anotarse con inscripción previa para poder participar a través de amigosdelaastronomia.org

La experiencia consiste en recorrer uno de los recintos de telescopios de la Asociación, donde un guía explica las características, el funcionamiento y la historia de los instrumentos, para luego dar paso a una serie de observaciones con esos mismos telescopios, mientras el guía va señalando qué es lo que se está viendo en cada momento.

Cada jornada tiene una observación distinta, según lo que el cielo permita ver esa noche, por lo que se recomienda revisar la agenda de la institución antes de ir. De hecho, en las próximas semanas se espera la llegada de un eclipse. En cada encuentro se puede ver desde algún cometa que cruza el cielo hasta las fases de la Luna, alguna estrella binaria, entre otros.