El último eclipse lunar del 2026 se teñirá de rojo: a qué hora se verá mejor desde Argentina

El último eclipse lunar del 2026 tendrá lugar este jueves 27 de agosto por la noche, cuando la Tierra se interponga entre el Sol y la Luna y proyecte su sombra sobre el satélite natural.

Este evento es conocido popularmente como "Luna de Sangre", dado el color que adquiere el satélite, por lo que promete ser uno de los más destacados.

Según datos publicados por la NASA, el proceso iniciará a las 22:24 de este jueves con la fase penumbral. Además, expertos de la agencia espacial estadounidense y del Planetario Galileo Galilei de Buenos Aires coinciden en que el fenómeno será accesible para todos los públicos y podrá verse sin contar con equipo especial.

¿A qué hora se verá con mayor esplendor el eclipse lunar?

A partir de las 23:34 iniciará el eclipse parcial, momento en el que la sombra de la Tierra empieza a avanzar sobre la superficie lunar. El Servicio de Hidrografía Nacional precisó que el fenómeno será visible en el este del Océano Pacífico en toda América, Europa y África.

El eclipse parcial del 27 al 28 de agosto podrá verse en su totalidad desde América y buena parte de Europa y África, así como también en Medio Oriente y Asia occidental.

Los expertos indicaron que el punto máximo del fenómeno —que alcanzará el 93% del diámetro del satélite— se registrará alrededor de la 1:13 de la madrugada del viernes 28.

Finalmente, la fase parcial concluirá a las 2:52 y el eclipse finalizará por completo a las 4:02. Por lo tanto, quienes deseen observar el fenómeno deberán quedarse despiertos hasta tarde.

Durante más de cinco horas, la Luna irá transformando su aspecto y, en su punto culminante, tomará una tonalidad rojiza o cobriza que volverá inolvidable una noche para los fanáticos de la astronomía.

Los eclipses lunares suelen extenderse durante más tiempo, ya que pueden durar varias horas dado el tamaño de la sombra de la Tierra. Pero uno solar puede tener una fase máxima de apenas unos minutos.

No se requiere de ningún equipo especial para observarlo. Solo es necesario que el cielo esté despejado y buscar un lugar con buena visibilidad. También se recomienda usar binoculares o un telescopio si se quiere ver la superficie de la Luna con más detalle.

¿Por qué se produce un eclipse lunar parcial?

Un eclipse lunar parcial ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, pero estos tres no forman una línea recta en el espacio. Una pequeña parte de la superficie lunar queda cubierta por la parte central y más oscura de la sombra terrestre, denominada umbral.

El resto de la Luna queda cubierto por la parte exterior de la sombra terrestre, llamada penumbra. Así que, para que se produzca un eclipse lunar parcial, deben suceder dos eventos al mismo tiempo: Luna llena y el Sol, la Tierra y la Luna deben estar alineados casi en línea recta.