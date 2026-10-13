Qué es el estilo japandi: la tendencia que es furor esta temporada primavera-verano 2027

Nacido en el diseño de interiores, el japandi pasó a la moda y se impone como una de las grandes tendencias de la temporada primavera-verano 2026. Se trata de un estilo que combina el minimalismo japonés con la calidez escandinava y propone una opción para vestirse de manera elegante y distinta.

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Qué es la tendencia Japandi: por qué es furor

Con la llegada de la primavera y las temperaturas más suaves, las prendas livianas y de tonos neutros son la opción más elegida y ahí entra la tendencia del japandi, un estilo minimalista que apuesta por la calidad y la durabilidad de las prendas, alejándose de la moda rápida y las tendencias pasajeras. Su auge coincide con el “quiet luxury”, la tendencia que elimina las marcas a la vista y los logos.

El estilo se adapta a distintas edades y es unisex. Se apoya en básicos de calidad que combinan entre sí y duran varias temporadas. Para eventos formales no es la primera opción, pero puede adaptarse con discreción.

¿Cómo sumar el japandi a tus looks?

Telas naturales: predominan las prendas de lino, la lana y el algodón lavado . Se busca comodidad y caída más que brillo.

predominan las . Se busca comodidad y caída más que brillo. Paleta neutra: los colores son apagados y terrosos, como avena, arena, beige y gris oscuro. Los tonos suaves pueden combinarse con toques puntuales de color.

los colores son apagados y terrosos, como Los tonos suaves pueden combinarse con toques puntuales de color. Siluetas relajadas : las prendas son amplias, capas livianas, blazers de corte recto, camisas de lino y pantalones de pinzas neutros.

: las prendas son amplias, neutros. Sin estampas ni logos : el protagonismo lo tienen la textura y el drapeado. Una arruga leve o una trama visible se aceptan como parte del estilo.

: el protagonismo lo tienen la textura y el drapeado. Una arruga leve o una trama visible se aceptan como parte del estilo. Accesorios sobrios: la plata se suma a la paleta neutra con un brillo discreto. Los zapatos de cuero mate completan el conjunto.