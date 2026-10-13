Martes 13 de Octubre del 2026 Mar 13 Oct
Cotizaciones
Dólar Oficial $1535
Dólar Tarjeta $1995.5
Dólar Blue $1550
Dólar CCL $1613.8
Euro $1695.83
Riesgo País 597
La Feria
el destape Radio
el destape Radio
EN VIVO
EN VIVO
Moda

Qué es el estilo japandi: la tendencia que es furor esta temporada primavera-verano 2027

Se trata de un estilo que combina prendas livianas y en tonos neutros, para aportar elegancia y looks sofisticados.

13 de octubre, 2026 | 19.45
Clara Alonso look japandi.

Nacido en el diseño de interiores, el japandi pasó a la moda y se impone como una de las grandes tendencias de la temporada primavera-verano 2026Se trata de un estilo que combina el minimalismo japonés con la calidez escandinava y propone una opción para vestirse de manera elegante y distinta.

Qué es la tendencia Japandi: por qué es furor

Con la llegada de la primavera y las temperaturas más suaves, las prendas livianas y de tonos neutros son la opción más elegida y ahí entra la tendencia del japandi, un estilo minimalista que apuesta por la calidad y la durabilidad de las prendas, alejándose de la moda rápida y las tendencias pasajeras. Su auge coincide con el “quiet luxury”, la tendencia que elimina las marcas a la vista y los logos. 

El estilo se adapta a distintas edades y es unisex. Se apoya en básicos de calidad que combinan entre sí y duran varias temporadas. Para eventos formales no es la primera opción, pero puede adaptarse con discreción.

MÁS INFO

¿Cómo sumar el japandi a tus looks?

  • Telas naturales: predominan las prendas de lino, la lana y el algodón lavado. Se busca comodidad y caída más que brillo. 
  • Paleta neutra: los colores son apagados y terrosos, como avena, arena, beige y gris oscuro. Los tonos suaves pueden combinarse con toques puntuales de color.
  • Siluetas relajadas: las prendas son amplias, capas livianas, blazers de corte recto, camisas de lino y pantalones de pinzas neutros. 
  • Sin estampas ni logos: el protagonismo lo tienen la textura y el drapeado. Una arruga leve o una trama visible se aceptan como parte del estilo. 
  • Accesorios sobrios: la plata se suma a la paleta neutra con un brillo discreto. Los zapatos de cuero mate completan el conjunto. 

Una de las combinaciones más populares del estilo japandi consiste en combinar tops ajustados y pantalones trapeados

  • TWITTER
  • E-MAIL
  • TELEGRAM
  • LINKEDIN
Tendencias
Las más vistas