Está entre las más vistas de Netflix y es de época: la serie para maratonear el fin de semana

Netflix tiene un amplio catálogo para disfrutar durante el fin de semana y recientemente sumó una serie de época que ya logró posicionarse entre las más vistas de la plataforma en Argentina: Mal de amores. Una producción mexicana que aborda la historia de una joven que deberá decidirse entre dos amores, mientras se anima a enfrentarse a los límites de la sociedad mexicana previa a la Revolución.

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¿De qué se trata Mal de amores, la serie que es furor en Netflix?

La serie de siete capítulos, ambientada en México de fines del siglo XIX y comienzos del XX, sigue la historia de Emilia Sauri (protagonizada por Renata Vaca), una joven que sueña con convertirse en médica a pesar de que no es propio de la época patriarcal en la que vive.

Mientras pelea por su vocación, se encontrará metida en una encrucijada sentimental: se debate entre Daniel Cuenca, un revolucionario que representa la pasión y el riesgo, y Antonio Zavalza, un médico que encarna la calma y la contención. Todo eso sucede en un país convulsionado por los cambios políticos que anticipan el estallido revolucionario.

La producción está dirigida por Catalina Aguilar Mastretta junto a Humberto Hinojosa. Aguilar Mastretta, además, es la guionista principal —acompañada por Fernanda Eguiarte y Daniela Gómez— ya que la ficción está basada en la novela homónima de su madre, Ángeles Mastretta, publicada en 1996 y ganadora del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos.

Mal de amores desembarcó hace solo un día en la plataforma y ya se encuentra segunda en el Top 10 de series más vistas en Netflix Argentina. Cada episodio dura un poco más de una hora y es perfecto para quienes buscan una historia apasionante para cerrar el fin de semana.

Cómo es el reparto de Mal de amores

El elenco está encabezado por Renata Vaca, conocida por su participación en Saw X. La acompañan Juan Pablo Fuentes como Daniel Cuenca e Iván Amozurrutia como Antonio Zavalza, los dos hombres que se disputarán el amor de la protagonista.

El elenco principal lo completan: