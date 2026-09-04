Está basada en hechos reales: la película argentina que es tendencia en Netflix para ver el sábado 5 y domingo 6 de septiembre.

Este sábado 5 y domingo 6 de septiembre se predispone para ver una película. Netflix sumó a su catálogo una película documental argentina que en cuestión de horas se volvió tendencia. Fito Páez: el mundo cabe en una canción sigue la vida y carrera del músico rosarino desde una persepectiva íntima.

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Dirigida por Matías Gueilburt, el documental realiza un recorrido íntimo por la vida y más de cuatro décadas de carrera de Fito Páez. Con material de archivo inédito, registros en vivo y conversaciones íntimas, la película recorre sus vínculos, éxitos, caídas y reinvenciones, y ofrece una mirada cercana y sin filtros sobre uno de los artistas más importantes de la música en español.

La película tiene una duración de casi dos horas, durante las cuales los espectadores van a poder ver de cerca los momentos que marcaron la vida de Fito y los hitos de su carrera, que lo llevó a consolidarse como uno de los músicos de rock más emblemáticos de la Argentina. La misma fue producida por Anima Films, una productora audiovisual argentina fundada en 1998 por Matías Gueilburt, Julián Rousso y Sebastián Gamba.

Netflix estrenó una película documental sobre Fito Páez.

A lo largo del film, la cámara se construye como testigo de los pasos de Fito, mientras lo acompaña durante más de un año en grabaciones, ensayos, giras y presentaciones por grandes ciudades en América Latina, Europa y Estados Unidos. Pero este no es el único viaje, sino que el pasado se hace presente a través de sus amores y desamores, hijos y amistades, excesos, tragedias, fracasos y éxitos.

Lo mejor de todo es que, tras la visualización de la película, Netflix mantiene en su catálogo la serie basada en la vida del músico, El amor después del amor. De esta manera, quienes quieran conocer en profundidad la vida del músico por fuera de los escenarios y reflectores, lo van a poder hacer mediante dos producciones argentinas que lograron convertirse rápidamente en tendencia al momento de su estreno.

De qué trata El amor después del amor, la serie de Fito Paéz

El amor después del amor recorre a lo largo de ocho episodios los primeros 30 años de vida de Fito Páez, comenzando por sus inicios en la ciudad de Rosario y su llegada exitosa a la escena musical nacional e internacional, incluyendo sus momentos de éxitos y sus altibajos. La misma se encuentra disponible en el catálogo de Netflix.