Habló Camila Oliveto, la chica que le dio el CV a Wanda Nara: "Estaba al límite"

Luego de volverse tendencia en las redes por pedirle trabajo a Wanda Nara, la joven habló de la desesperación que la llevó a tomar esta iniciativa.

La llegada de Wanda Nara al país generó muchas polémicas: entre la cantidad de personas que esperaron que sucediera algo más en torno al Wanda Gate, su estadía sin Mauro Icardi hasta las fiestas y la apertura de su primer local físico perteneciente a su marca de cosméticos. Sobre esta última novedad, la influencer se volvió tendencia y no por algo que haya hecho ella, sino por una actitud de una seguidora que impactó.

Camila Oliveto, una joven maquilladora, aprovechó la presencia de Wanda en el Abasto y se acercó para pedirle trabajo. Mientras todo el mundo estaba enfocado en obtener una foto o declaraciones de la famosa, Camila le dio su currículum y rápidamente se viralizó en las redes sociales. En el marco de esta gran hazaña que finalmente tuvo grandes resultados, ya que la llamaron para emplearla en el local, la joven dio una entrevista esta mañana con Los Ángeles de la Mañana.

"Hacía tiempo que estaba viviendo en Buenos Aires, soy maquilladora y quería trabajar en algo relacionado. Busqué un montón, me rechazaron de muchos lados y la verdad, estaba al límite. Necesitaba conseguir trabajo urgente porque no me quería volver, pero ya no tenía margen. Tengo una familia muy chica", expresó la joven oriunda de Azul, en el interior de la Provincia de Buenos Aires.

"Mi mamá limpia casas, mi papá es policía. La enseñanza que me dieron es que hay que trabajar para salir adelante. Me la jugué y fui al Abasto a ver a Wanda", expresó sobre el gran sacrificio que hizo en los últimos meses para poder subsistir. Lo cierto es que al dedicarse a la peluquería y el maquillaje, Camila se vio muy complicada a la hora de conseguir trabajo, ya que fue uno de los rubros más golpeados durante la pandemia, por lo que Wanda Nara era su última esperanza antes de regresar a su ciudad.

"Cuando llegué y vi que había tanta gente, pensé que era muy complicado pero me mandé. Le pedí a una de las chicas que me avise cuando entraba y ahí se lo pude dar. Empecé al día siguiente de haberle llevado el currículum. Mi mamá estaba llorando de emoción... Estoy feliz, hago lo que me gusta", sentenció Oliveto sobre el final feliz de esta historia que, sin dudas, deja bien parada a Wanda Nara.

Cuál es el rol que ocupará Camila en la tienda de Wanda Nara

Como maquilladora profesional y gran amante de este mundo, Camila Oliveto estaba sumamente interesada en encontrar trabajo en este rubro para poder ampliar sus conocimientos y hacerse más conocida. Es por esto que se puso sumamente contenta cuando la llamaron del local, más que nada porque el puesto ofrecido cumple a la perfección sus expectativas. "Me ofrecieron el puesto de maquilladora. Estoy para hacer la prueba de maquillaje en el local y además vendo los productos", expresó la joven de 20 años en diálogo con Los Ángeles de la Mañana. Sin dudas, una gran noticia para ella.