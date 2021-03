Una vez más, Ernesto Tenembaum ha protagonizado un escándalo en los medios de comunicación. Luego de que Alberto Cormillot confirmara que su esposa Estefanía Pasquini espera un hijo, el periodista realizó un repudiable comentario en su programa de radio.

En el ciclo radial Cada Mañana, el médico especializado en nutrición y obesidad comentó que con su pareja están esperando a su primer hijo y subrayó: "Ésto no fue un accidente, fue algo buscado. Estamos muy felices. Si es nena, le vamos a poner Aurora y si es varón, no lo sabemos aún pero Estefanía tiene una firme intuición de que será nena".

Tras escuchar sus declaraciones, y por medio de su programa en Radio Con Vos, Tamara Pettinato habló sobre la paternidad de Cormillot y manifestó: "Va a ser papá, nuevamente, a los 82 años. Si es nena se va a llamar Aurora". Inmediatamente después, Tenembaum reaccionó a la noticia y manifestó: "A vos te cae mal, te parece que está por tener una huerfanita, decilo directamente, que es lo que vos pensás".

Pettinato se mostró sorprendida por el comentario de su colega y expresó: "¡Qué fuerte!". Pero Tenembaum intentó excusarse: "Eso es lo que vos estás sugiriendo". De todas maneras, Tamara volvió a insistir y sugirió el foco que le darían los medios de comunicación a la declaración del periodista: "Ernesto Tenembaum, dos puntos. Abro comillas. 'Alberto Cormillot está por tener a una huerfanita'".

Una vez más, el conductor intentó desligarse de sus propias declaraciones y le echó la culpa a su compañera: "No, yo no lo dije. Yo dije que vos sugerís eso. Y Tamara Pettinato remarcó: "No, lo primero que pensé no fue 'una huerfanita'... pero decís '¿cuántos años…?'. Igual está en su derecho de encargar 200 hijos hasta el día que muera. Ella tiene 34 años, él 82, y ella está embarazada".

El accidente de tránsito que sufrió Tenembaum:

En los micrófonos de Y ahora quién podrá ayudarnos, por Radio Con Vos, Tenembaum contó con detalles lo que le ocurrió: "Tenía que hacer algo por Paseo Colón y Azopardo, tuve que cruzar Paseo Colón y me llevó puesto una bici. En San Juan bajan muy rápido los autos porque tiene una bajada que va hacia el Bajo, valga la redundancia".

El periodista resaltó que tenía la vía libre para poder cruzar la avenida y que, de repente, un ciclista lo chocó y lo tiró: "Estaba en verde para cruzar, yo iba por la senda y venía un colectivo que doblaba rápido y se me puso demasiado cerca. El colectivo avanza sobre mí y yo me corro para que no me pise. Tengo la sensación de que era un mastodonte. Fue una cosa muy violenta de parte del colectivero".

Luego, y con un tono más preocupado, Tenembaum recordó que culminó en el suelo y con varias heridas: "Terminé despatarrado en Paseo Colón con las rodillas lastimadas, una mano muy dolorida porque me apoyé con esa mano. Y un corte en el muslo porque donde me pegó el manubrio". Pese al susto que tuvo, el periodista dejó en claro que se salvó de sufrir heridas aún más graves y que podría haberle sucedido algo mucho peor: "La saqué recontra barata. Mi sensación es que si en lugar de haber caído a la derecha, caía a la izquierda el colectivo ya estaba avanzando por ese lado. Podría haber pasado cualquier cosa".