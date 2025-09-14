Las estrellas de Hollywood acuden a unos Emmy donde "Severance" lidera las nominaciones

FOTO ARCHIVO: Un trabajador retoca una estatua de los Emmy durante los preparativos de la edición 69 de los premios Emmy en el Microsoft Theater de Los Ángeles, California

Seth Rogen, Harrison Ford, Colin Farrell y Jean Smart son algunas de las estrellas que se espera que acudan el domingo a los premios Emmy de Hollywood, donde la absurda serie laboral "Severance" de Apple TV+ encabeza las nominaciones.

"Severance", la favorita para el premio al mejor drama de la noche, gira en torno a los empleados de una empresa que se someten a una operación quirúrgica que separa su trabajo de sus recuerdos personales. Adam Scott y Britt Lower están nominados como actores principales.

La alfombra roja comenzará a las 20.00 hora local (0000 GMT del lunes) en Los Ángeles y se emitirá en directo en CBS. El cómico Nate Bargatze será el presentador.

Entre los competidores de "Severance" se encuentran la serie de Star Wars "Andor", el drama médico "The Pitt" y la serie de misterio y asesinato "The White Lotus".

En la categoría de mejor comedia, dos series exploran la tensión entre arte y comercio en Hollywood.

"The Studio", también de Apple TV+, está protagonizada por Seth Rogen en el papel de un estresado ejecutivo de cine que intenta hacer películas de prestigio a la vez que genera beneficios corporativos. "Hacks", la comedia ganadora del año pasado, cuenta la historia de una comediante septuagenaria, interpretada por Smart, que entra en conflicto con la cadena que dirige su programa nocturno.

Se espera que Smart gane su cuarto Emmy a la mejor actriz de comedia por su papel en "Hacks".

"The Penguin", protagonizada por Farrell en el papel de un gángster del universo de DC Comics, competirá por la mejor serie limitada contra el éxito de Netflix "Adolescence" y otras.

Noah Wyle compite por su primer Emmy desde 1999 por su papel de médico de urgencias en "The Pitt". Wyle fue nominado cinco veces por "ER", pero nunca ganó.

Ford también opta a su primer Emmy por su papel secundario de terapeuta en "Shrinking".

Otros nominados destacados son Cristin Milioti por "The Penguin", los actores de "The Bear" Jeremy Allen White y Ayo Edebiri, Kathy Bates por "Matlock" y Pedro Pascal y Bella Ramsey por "The Last of Us".

"The Late Show with Stephen Colbert", nominada a mejor serie de entrevistas, también podría ser reconocida por los votantes de los Emmy. La CBS anunció en julio que cancelaba el programa.

Los ganadores serán elegidos por los cerca de 26.000 intérpretes, directores, productores y otros miembros de la Academia de Televisión.

Con información de Reuters