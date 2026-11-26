Caminar no es la única actividad que los expertos recomiendan a partir de los 60 años. Levantarse de una silla, subir un escalón o cargar las bolsas de las compras son movimientos cotidianos en los que intervienen los músculos de las piernas y la cadera. Para quienes quieren empezar a fortalecer esa zona, el puente de glúteos es una alternativa que no requiere máquinas ni mucho espacio.

{{{htmlAmp}}}

El ejercicio consiste en acostarse boca arriba, apoyar los pies y elevar la pelvis de forma controlada. Trabaja principalmente los glúteos, pero también involucra otros músculos, como los de la parte posterior de los muslos y el abdomen.

Foto: Gemini (IA).

La entrenadora Patricia Vera lo planteó en diálogo con CLARA como una posibilidad para quienes prefieren no salir a caminar. "Si tienes más de 60 años y no te gusta caminar, el puente de glúteo puede ser uno de los mejores ejercicios para empezar a fortalecer en casa dedicando menos tiempo”.

Por qué fortalecer los glúteos puede ayudar a la cadera

Los glúteos participan en acciones como caminar, incorporarse desde una silla y subir escaleras. Por eso, trabajar su fuerza puede contribuir a que esas actividades resulten más cómodas con el tiempo, aunque los resultados dependen de cada persona y de la continuidad del entrenamiento.

El entrenador Bruno Pontes explicó a Tom’s Guide que el puente ayuda a fortalecer los glúteos, mejorar la estabilidad de la pelvis y reducir la tensión sobre la zona lumbar. Su recomendación es concentrarse en contraer los glúteos al elevar la cadera, sin arquear la espalda baja.

La Cleveland Clinic también destaca el trabajo de la estabilidad de la cadera y la importancia de realizar el movimiento lentamente. Eso no significa que el ejercicio cure el dolor lumbar ni que reduzca la carga de la misma manera en todas las personas.

Foto: Gemini (IA).

Cómo hacer el puente de glúteos paso a paso

Si podés acostarte y levantarte del suelo con seguridad, necesitás una superficie firme y una colchoneta o manta que te resulte cómoda:

Acostate boca arriba, con los brazos a los costados. Flexioná las rodillas y apoyá los pies en el suelo, separados aproximadamente al ancho de las caderas. Activá suavemente el abdomen y apoyate en los pies para levantar la pelvis. Elevá la cadera hasta formar una línea diagonal entre los hombros, la cadera y las rodillas, sin forzar la altura ni arquear la zona lumbar. Contraé los glúteos en la parte alta y bajá despacio, con control. Mantené una respiración natural durante el movimiento.

Pontes propone hacer entre 10 y 12 repeticiones. Si recién comenzás, podés hacer menos y descansar cuando lo sientas necesario. Lo importante es que te muevas con une buena técnica y sin dolor, no para completar una cantidad fija. Podés usar una colchoneta, yoga mat o bien hacerlo directamente sobre el suelo.

Si no podés acostarte en el piso, una buena opción es apoyar las manos en los apoyabrazos y bajar lentamente para volver a sentarte. No reproduce exactamente el puente, pero permite trabajar músculos del tren inferior sin acostarse en el suelo.

Si tenés dolor lumbar, una lesión reciente, problemas de equilibrio o dificultades para bajar al piso y levantarte, consultá con un profesional de salud o de ejercicio capacitado antes de empezar. Si aparece dolor o malestar durante la práctica, detené el movimiento y pedí orientación.

¿El puente de glúteos reemplaza caminar?

El puente de glúteos es un ejercicio de fuerza muy beneficioso para la cadera, pero caminar también puede aportar actividad aeróbica y otros beneficios para la salud. Si no te gusta caminar, existen otras opciones de movimiento, como nadar o andar en bicicleta, según tus preferencias y posibilidades.

La Organización Mundial de la Salud recomienda combinar distintas actividades en la adultez mayor y fortalecer los músculos al menos dos días por semana. Su orientación también propone empezar de a poco, aumentar gradualmente y adaptar la práctica a la condición física de cada persona.