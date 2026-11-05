Cómo empezar a caminar para cuidar el corazón: una guía para principiantes

Entrenar es clave para cuidar la salud y, para quienes no están en movimiento, uno de los grandes ejercicios para sumar a la rutina es caminar. Se trata de una actividad simple, que permite reducir los riesgos de enfermedades cardiovasculares y mantenerse en forma.

{{{htmlAmp}}}

Cómo empezar a caminar y entrenar: las claves para comenzar a cuidar el corazón

Caminar es la mejor forma de comenzar a moverse, ya que no requiere más que ropa cómoda, zapatillas adecuadas y

Empezá con sesiones cortas : es clave comenzar con caminatas de entre 15 a 20 minutos , tres veces por semana. Una vez que ganes ritmo y te acostumbres, podés sumar más tiempo, rapidez e intensidad.

: es clave comenzar con , tres veces por semana. Una vez que ganes ritmo y te acostumbres, podés sumar más tiempo, rapidez e intensidad. Entrá en calor antes de empezar : hay que dedicarle entre 5 y 10 minutos antes para entrar en calor las articulaciones y evitar una lesión.

: hay que dedicarle entre 5 y 10 minutos antes para entrar en calor las articulaciones y evitar una lesión. No te olvides de los estiramientos : una vez terminada la sesión, es necesario relajar los músculos.

: una vez terminada la sesión, es necesario relajar los músculos. Siempre préstale atención a tu cuerpo: en caso de sentir dolor o molestias, podés frenar o consultar a un profesional de la salud.

El tiempo de caminata y la cantidad de pasos dependerá de la edad

De acuerdo a diferentes estudios, realizar alrededor de 3967 pasos diarios ya empieza a bajar el riesgo de morir por cualquier causa, y con 2337 se reduce el peligro de muerte cardiovascular.

Cuánto cardio recomienda hacer la OMS según la edad

La Organización Mundial de la Salud (OMS) fija pautas distintas para chicos, adultos y mayores: