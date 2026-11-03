Claribel Medina, 64 años: después de años sin entrenar, menopausia y dificultades para bajar de peso, volvió al gimnasio con caminatas y pesas

A sus 64 años, Claribel Medina se demostró a sí misma que nunca es tarde para volver a hacer ejercicio. La menopausia y los cambios en su cuerpo hicieron que bajar de peso se volviera más difícil, pero la actriz encontró en el gimnasio una oportunidad para recuperar la constancia y sentirse mejor. Después de varios años de altibajos con el ejercicio, retomó el gimnasio y empezó con una rutina progresiva que combina caminatas y pesas livianas.

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Su objetivo ahora es recuperar un hábito que la acompañó durante gran parte de su vida y que, según reconoce, le cuesta cada vez más sostener. En una entrevista con Clarín, contó que durante muchos años tuvo una rutina de entrenamiento organizada. Estudió baile, corría en la playa y también tuvo un entrenador. Esa constancia se mantuvo hasta los 54 años y todavía reconoce sus beneficios: "Hoy tengo piernas y brazos fuertes porque hice muchas pesas".

La rutina de Claribel Medina, de 64 años, para volver a entrenar después de años.

Durante la pandemia volvió a entrenar para sobrellevar el encierro. "Tengo que hacer algo porque me voy a volver loca adentro de la casa", recordó que pensó en aquel momento. Así logró mantenerse activa durante dos años, hasta que volvió a abandonar la gimnasia. Ahora decidió retomar nuevamente: "Ahora hace tres semanas arranqué de vuelta en un gimnasio", contó. Actualmente va dos veces por semana, hace 40 minutos de caminata en la cinta y suma pesas livianas para que el cuerpo se adapte progresivamente al entrenamiento.

La menopausia y la dificultad para bajar de peso

Uno de los cambios que influyó en su relación con la actividad física fue la menopausia, que atravesó a los 56 años. Medina reconoció que desde entonces notó modificaciones en su cuerpo y que adelgazar dejó de resultarle tan sencillo como antes. "El cuerpo te cambia a otra velocidad, a lo mejor no te das cuenta y las actividades que hacías por voluntad tenés que obligarte a hacerlas", explicó. Y agregó: "Sin duda, me costó mucho a partir de la menopausia bajar de peso".

Foto: @joynixmedia/@agenciacoralok.

La alimentación también representa un desafío. La actriz reconoció que tiene una relación difícil con las harinas y que le cuesta cumplir los planes que se propone. Aunque no suele comer frituras ni es amante de los dulces, disfruta especialmente de la comida salada. Mientras busca recuperar la constancia en el gimnasio, también encontró una manera de sumar movimiento a su vida cotidiana: bailar mientras hace las tareas domésticas. "Si estoy limpiando, estoy bailando", contó.

La actriz también reconoció que el paso del tiempo modificó la manera en que organiza sus prioridades. "No, no puede ser que yo viva solo para trabajar y no tenga un plan", contó que pensó cuando decidió regresar al gimnasio. Por eso, celebra haber retomado una actividad que durante muchos años formó parte de su vida y que ahora busca sostener más allá de las exigencias laborales.

En cuanto a la alimentación, Medina admitió que uno de sus mayores desafíos son las harinas. "Es una pelea. Es una batalla para mí el tema de las harinas", reconoció. Si bien disfruta de los mariscos, el salmón y las ensaladas, también contó que suele comer en cantidad y que antes la actividad física le permitía procesar mejor esos alimentos. "Ahora eso no estaría sucediendo", explicó entre risas.