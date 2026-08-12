Con el paso del tiempo, es crucial mantenerse en movimiento para poder hacer actividades cotidianas sin esfuerzo y conservar la independencia. Los especialistas señalan que hay un ejercicio clave para hacer después de los 60 años: "la caminata de granjero".

Qué es la caminata del granjero: por qué es clave para el día a día

La "caminata del granjero" es un ejercicio simple que repercute directamente en la vida cotidiana, ya que permite practicar mantener el equilibrio mientras se hace fuerza, ideal para cuando personas mayores de 60 años vuelven, por ejemplo, del supermercado con bolsas o deben trasladar cosas en casa.

El ejercicio consiste en avanzar varios metros con pesas rusas, mancuernas u otros objetos pesados como botellas de agua, uno en cada mano y a los costados del cuerpo. Durante el desplazamiento, es crucial que el abdomen esté firme, los hombros hacia atrás y que la persona mantenga la postura erguida, sin que la espalda se arquee o encorve.

"Te ayuda en control y estabilidad de zona media, equilibrio, fuerza de agarre y a mejorar la postura", explicó una especialista de Club Kine en un video que compartieron en la cuenta de TikTok del sitio.

Y es que al cargar peso y activar los diferentes músculos en la zona del abdomen, glúteos y omóplatos, se previenen los desequilibrios, se mejora la postura y se gana fuerza de agarre.

¿Cuánto tiempo hay que hacer el ejercicio?

La intensidad de la caminata del granjero, el peso y los objetivos dependerán de cada persona. Muchas veces, personas con entrenamiento constante utilizan poco peso y distancias cortas para entrar en calor, mientras que pesos más elevados y recorridos intensos como parte central del entrenamiento.

En los casos de personas +60 es mejor priorizar hacer bien el ejercicio, con estabilidad, equilibrio y la postura correcta para ver resultados efectivos. Por eso, en lugar de utilizar muchísimo peso, conviene optar por mancuernas más livianas para poner el foco en el equilibrio. Siempre es clave consultar con un profesional y, a medida que se gana fuerza y equilibrio, ir incrementando la dificultad.