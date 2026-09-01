Entrenadores coinciden: "Una mujer sana de entre 50 y 60 años debería poder mantenerse sobre una pierna durante varios segundos".

Hay pequeños gestos cotidianos que, aunque no parezca, dicen mucho sobre nuestro estado de salud. Mantenerse de pie sobre una sola pierna es uno de ellos y, según un estudio de Mayo Clinic publicado en PLOS ONE, se trata de una de las capacidades que muestra un descenso más marcado con el paso de los años.

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La investigación analizó en personas sanas mayores de 50 años diferentes aspectos relacionados con la marcha, la fuerza de agarre, la fuerza de la rodilla y el equilibrio. De todas las mediciones realizadas, el tiempo que conseguían mantenerse sobre una sola pierna, especialmente con la no dominante, fue el que presentó el descenso más acusado. La prueba tenía una duración máxima de 30 segundos y se realizaba con los ojos abiertos. Para sorpresa de los investigadores, fueron pocas las mujeres +50 que pasaron la prueba.

El ejercicio que toda mujer debería poder hacer a partir de los 50 años.

Cuánto tiempo debería aguantar una mujer de 50 a 60 años

No existe una cifra única que pueda considerarse normal para todas las personas. Sergio López López, entrenador, fisioterapeuta y doctor en Actividad Física y Salud, advierte que influyen factores como la edad exacta, el nivel de actividad física, el calzado, la superficie, la visión, las lesiones previas e incluso si se permite utilizar los brazos para recuperar la estabilidad.

Sin embargo, señala que "una mujer sana de entre 50 y 60 años debería poder mantenerse sobre una pierna durante varios segundos sin apoyo y muchas mujeres físicamente activas pueden hacerlo durante 20-30 segundos o más". Es por eso que más que intentar alcanzar una cifra determinada, también conviene observar cómo se mantiene el equilibrio.

Una pelvis relativamente nivelada, pocas correcciones y un resultado similar con ambas piernas son señales positivas. Por el contrario, balancearse mucho, apoyar repetidamente el otro pie o presentar una diferencia muy marcada entre ambos lados puede indicar que sería conveniente trabajar más esta capacidad.

Ponerse las medias de pie, una actividad muy simple

El equilibrio sobre una pierna también aparece en una actividad cotidiana tan sencilla como ponerse una media sin sentarse. Sin embargo, este movimiento requiere mucho más que simplemente mantenerse estable. "Aunque parezca un gesto sencillo, exige bastante control motor sobre nuestro cuerpo", explica Sergio López López.

Al levantar una pierna, el cuerpo pasa a apoyarse sobre un único pie. En ese momento intervienen el equilibrio estático y dinámico, además de la coordinación, la propiocepción, el control del tronco y la movilidad de la cadera, el tobillo y la columna.

El equilibrio no depende únicamente de la edad

Que una persona tenga más dificultades para mantenerse sobre una pierna después de los 50 o 60 años no significa necesariamente que haya perdido el equilibrio como consecuencia directa del envejecimiento. También pueden influir la fuerza, la movilidad de la cadera y el tobillo, la coordinación y la velocidad de reacción.

"Sería incorrecto decir que a partir de los 50 pierdes equilibrio. Es más preciso decir que varios sistemas que contribuyen al equilibrio pueden deteriorarse progresivamente, especialmente si existe sedentarismo. Si una persona puede hacerlo con facilidad, es una señal positiva de capacidad funcional, pero no es un test médico que determine lo bien o mal que está", advierte Lopez.

Cómo empezar a mejorar el equilibrio

El experto recomienda practicar el equilibrio de forma progresiva y con un apoyo cerca. Luego, ponerse junto a una pared, levantar un pie cinco segundos y repetir dos o tres veces con cada pierna. Si el ejercicio te parece muy sencillo, la idea es aumentar el tiempo más segundos.