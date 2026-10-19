Con entradas agotadas: Pimpinela cerró su tour "Noticias del Amor" en el Movistar Arena

Lucía y Joaquín Galán cerraron su exitoso tour “Noticias del Amor” con una segunda noche en el Movistar Arena, consolidando dos noches de encuentro con el público argentino. En el marco del Día de la Madre, combinó sus grandes clásicos, las últimas canciones y momentos cargados de emoción para Pimpinela.

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La gira llevó a los hermanos Galán a recorrer distintos escenarios de América y Europa. Así, Pimpinela reafirmó su lugar como uno de los grandes referentes de la música en español y demostró la capacidad de atravesar generaciones con su música y renovar sus propuestas con nuevas historias y más música.

Cómo fue la última noche de "Noticias del Amor" de Pimpinela

La fiesta comenzó con “Vivir sin ti no puedo”, “Esto no es amor” y “Yo qué soy”, temas que dieron inicio a un repertorio lleno de éxitos. El tour tenía una dinámica inspirada en un noticiero donde Lucía y Joaquín se transformaban en conductores para presentar distintas noticias sobre las relaciones humanas y sus transformaciones a lo largo de las décadas. Así fueron apareciendo clásicos como “Valiente”, “Dímelo delante de ella”, “Ahora decide”, “Me hace falta una flor” y “Cómo le digo”, canciones que siguen conectando con el público y demostrando la vigencia de sus historias.

Además, el espectáculo contó con sus éxitos más recientes interpretados a nivel actoral por reconocidos artistas como “Traición”, protagonizado en pantalla por Carina Zampini y Gabriel Corrado; “La Trampa”, con Eugenia Tobal y Osvaldo Laport; y “Cuando lo veo” y “Lloro”, con la participación especial de Benjamín Vicuña.

La última noche del tour tuvo un significado distinto al realizarse en el Día de la Madre y hasta contó con momentos emotivos. “Siempre vivirás dentro de mí”, la canción que Lucía y Joaquín dedicaron a su madre, María Engracia, fallecida en 2020, se convirtió en un homenaje para la madre de los Galán.

Además, Lucía tuvo su momento emotivo al recibir un saludo de su hija Rocío, que vive en Madrid. La sorpresa conmovió a la cantante frente al público y sumó otro instante íntimo a una noche atravesada por los recuerdos, los afectos y la música.