La historia de los Pimpinela llega al cine: así será la película de los hermanos más icónicos de la música

La historia de los hermanos Joaquín y Lucía Galán llegará al cine con su propia película: “Pimpinela, el origen de la leyenda”. La película sobre uno de los dúos más icónicos argentinos ya se encuentra en desarrollo y tiene previsto comenzar su rodaje el año que viene.

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El anuncio de la producción fue hecho por los propios Pimpinela que en un posteo en redes sociales señalaron:"Después de algunas décadas contando historias a través de nuestras canciones, llegó el momento de contar la nuestra en pantalla grande". "Nos emociona empezar esta nueva etapa y compartirla con ustedes", expresaron.

De qué se tratará la película de "Pimpinela, el origen de la leyenda"

La película, dirigida por Lorena Muñoz (directora de Gilda y El Potro) contará la historia de los hermanos Galán, hijos de inmigrantes, desde sus comienzos hasta convertirse en lo que hoy se conoce como Pimpinela, una de las duplas más importantes de Argentina y Latinoamérica.

La película de Pimpinela comenzará a grabarse recién en 2027

La producción no solo abordará su costado musical y cómo crearon la identidad artística del dúo, sino que además relatará experiencias personales y familiares, marcadas por la resiliencia. Además, revelará el detrás de las canciones que marcaron a públicos de diferentes generaciones y la historia de la música.

El guión está escrito por Mario Segade y por la propia directora Lorena Muñoz, mientras que la producción es de Fam Contenidos y Sipur Studios, en coproducción con Costes Studio y Loishka.

Cuándo se va a estrenar la película de Pimpinela

La película tiene el rodaje previsto para el año que viene, pero también se espera que la película de Pimpinela se estrene en las salas a finales de 2027. El objetivo es contar cómo un proyecto familiar llegó a convertirse en el fenómeno musical latinoamericano.