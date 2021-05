El periodista Eduardo Feinmann atacó fuertemente a través de redes sociales al funcionario de la Dirección de Adolescencias y Juventudes en el Ministerio de Salud de la Nación, Lucas Grimson. En otras ocasiones, el comunicador ya se había enfrentado al joven estudiante de ciencia política y militante del Frente Patria Grande pero esta vez, cayó en la trampa y citó un tuit que no era real. Rápidamente borró el mensaje aunque la fake news ya se había hecho viral.

Quien es una de las grandes figuras de LN+ y Radio Rivadavia, compartió una imagen de un tuit del 30 de abril del 2021, donde supuestamente expresaba: "Me parece muy necesaria la idea de centralizar el poder en el presidente, no solo porque quedó demostrado lo que es que la oposición de Larreta tenga poder, si no porque en el marco de una pandemia mundial no podemos permitir la flexibilidad institucional". Frente a esto, Feinmann disparó: "Les pibis es fanático de las dictaduras?".

¿Cuál fue el problema? El periodista no chequeó el arroba del joven y citó a una cuenta falsa que no pertenece al funcionario de 20 años. Rápidamente, sus seguidores coincidieron con él pero otros usuarios y otras usuarias de Twitter aprovecharon para remarcarle la falla, criticar y hasta cruzar fuertemente al abogado de 62 años. Minutos más tarde borró el tuit pero no se expresó ante su falla, sin dejar de compartir noticias u opiniones de la actualidad del país.

El tuit (imagen de Exitoína):

Un nuevo capítulo del conflicto Feinmann vs. Grimson

Recordemos que no es el primer cruce que tiene como protagonistas al periodista de LN+ y el funcionario de la actual gestión sanitaria. La última vez fue durante el 2020 cuando el joven Grimson, en medio de una conferencia de prensa sobre el reporte de contagios y fallecidos por COVID-19, utilizó lenguaje no binario. Algo que, hace ya tiempo, como el lenguaje inclusivo, le molesta mucho a Feinmann, sacando lo peor de sí.

No solo criticó su forma de comunicar sino que lanzó la fake news en relación al sueldo que cobraba dentro del Ministerio de Salud, algo desmentido por la directora ejecutiva de la Fundación Garraham. De todas maneras, Feinmann no se detuvo y pidió su renuncia cuando aparecieron una serie de tuits xenófobos del joven cuando tenía 15 años de edad. Grimson nunca le contestó por ningún medio hasta el momento.