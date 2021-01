El sorpresivo baile de Carolina Amoroso para recibir el 2021

Tal como cada año, las figuras de medios y los famosos comparten en sus cuentas sociales el minuto a minuto de cómo reciben las fiestas con sus familiares, amigos y afectos. Con la alegría que todos manifestaron por la partida del complejo 2020, las redes sociales se tiñeron de festejos, y diversas postales románticas. Pero, tal vez, el posteo más sorpresivo tuvo lugar en el Instagram de una de las conductoras más popular de TN como lo es Carolina Amoroso.

"Vamos a sambar para recibir el año", lanzó la periodista, que se filmó modo selfie en su casa mirando a la cámara y se puso en acción con un baile muy preciso, el cual encima llevó estando sobre tacos. En el video se la puede ver a la figura de TN siguiendo la tradición, con un vestido blanco y tacos bailando samba, uno de los ritmos más característicos como complejos de Brasil cuyo origen es afrobrasileño.

De esta manera, tras conocer una nueva faceta de Amoroso, los seguidores en la red no tardaron en responder. "Y no se va de línea con los tacos, tremenda", "ah pero está para la comparsa esta mujer, que bien", "tiene toda la onda y el profesionalismo", "es brillante. Inteligente, linda y baila bien", "es de lo mejor que tienen los medios", fueron algunos de los mensajes para la periodista que se desempeña en Todo Noticias.

Por su parte, Carolina celebró el nuevo año en familia tal como compartió en las redes y realizó una sincera reflexión y balance su desempeño en el año que ya se fue y que se vio marcado por las pálidas. "Se fue el 2020. Me quedan los aprendizajes, los sueños cumplidos y algunos dolores maestros. Bienvenido 2021. Te estábamos esperando".

La inesperada confesión de Leuco a Lanata

El pasado 31 de enero de 2020, y tras más de siete años trabajando en Lanata Sin Filtro, programa radial emitido por Radio Mitre, Diego Leuco se despidió de sus colegas. Y en su última aparición, el periodista se emocionó en vivo y le hizo una inesperada confesión al conductor Jorge Lanata: "No sé si lo haría de nuevo".

Leuco se tomó algunos minutos para contar las sensaciones que le dejó su experiencia con Lanata, a quien ponderó permanentemente: "Sos un tipo increíble. Es un aprendizaje permanente. Agradecerte la confianza y la generosidad". El conductor no pudo estar presente para darle una devolución de manera personal, ya que se encuentra de vacaciones. Sin embargo, y por medio de una llamada telefónica, le manifestó: "Te quería despedir, boludo".

Luego, el hijo de Alfredo Leuco le hizo un inesperado comentario al periodista de PPT (Periodismo Para Todos), de El Trece: "Sos un tipo gigante, me senté con 24 años acá, no sé si hoy lo haría". Y una vez más, Lanata le devolvió el guiño: "No me equivoqué, hiciste un gran laburo, y sabés que tenés una gran carrera por delante".