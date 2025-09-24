Condenada una mujer de Misuri por intentar robar Graceland a la familia de Elvis Presley

Una mujer de Misuri fue condenada a casi cinco años de prisión por conspirar para estafar por millones de dólares a la familia del cantante Elvis Presley y robarle su participación en la propiedad de la emblemática finca Graceland, informó el miércoles el Departamento de Justicia.

En una declaración escrita, el organismo informó que el juez John Fowlkes, del Tribunal de Distrito de Memphis, condenó el martes a Lisa Jeanine Findley, de 54 años, a cuatro años y nueve meses de prisión federal. Findley, que se enfrentaba a penas de hasta 20 años de prisión, se declaró culpable de fraude postal en febrero.

Findley organizó un plan para llevar a cabo una venta fraudulenta de Graceland -la antigua casa de Presley que se abrió al público en 1982 y está designada como Monumento Histórico Nacional- alegando falsamente que la hija de Presley, Lisa Marie, había dejado la finca en prenda como garantía de un préstamo inexistente de 3,8 millones de dólares que no devolvió antes de su muerte en 2023.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Elvis Presley murió en 1977 a los 42 años y está enterrado en los terrenos de Graceland.

Findley, que se valió de una empresa falsa, documentos falsificados y presentaciones judiciales falsas para llevar a cabo la estafa, amenazó con ejecutar la hipoteca de la propiedad y subastarla al mejor postor si la familia Presley no pagaba la reclamación contra la herencia, según el Departamento.

La hija de Lisa Marie, Riley Keough, que heredó la propiedad tras la muerte de su madre, demandó a Naussany Investments, la empresa que Findley utilizó en su intento de subastar Graceland, alegando que su madre nunca había pedido el préstamo y que Naussany estaba cometiendo un fraude.

La venta fue bloqueada por un juez, lo que llevó a Naussany el pasado mayo a retirar todas las reclamaciones sobre la propiedad, una popular atracción turística que atrae a más de 600.000 visitantes al año.

Con información de Reuters