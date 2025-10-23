El Turco Asís le trajo malas noticias a Javier Milei de cara a las elecciones del domingo.

El Turco Asís habló a pocos días de las Elecciones 2025 y pronosticó por cuántos puntos va a perder La Libertad Avanza en Provincia de Buenos Aires. Tras el resultado obtenido en septiembre, el peronismo irá nuevamente por un triunfo que, según el analista político, podría ser de más de cinco puntos.

"Estoy viendo muchos programas políticos, evaluadores, encuestores. Yo noto que nadie se juega y hay tanto temor a equivocarse... De acuerdo a mi información, probablemente mala, o mi evaluación precipitada, va a ser una elección... Primero, a partir del lunes es otro país, es otro gobierno y la oposición va a tener que esmerarse un poco también", comenzó diciendo Asís en diálogo con Jorge Fontevecchia.

Acto seguido, Asís dio su veredicto: "Qué es lo que yo creo: que en la provincia de Buenos Aires va a ganar otra vez el peronismo, en la Capital se va a imponer Patricia Bullrich. En la Provincia de Buenos Aires, lugar siempre tan difícil, el peronismo no va a humillar como en la elección anterior".

Asís dice que "no habrá goleada" en Provincia de Buenos Aires

"Esta vez no va a haber una goleada, va a ser un triunfo importante. Seis puntos, siete puntos, más o menos, por distintas cuestiones, pero va a ganar otra vez el peronismo", sentenció El Turco Asís. De este modo, el analista político volvió a poner a Fuerza Patria por encima de La Libertad Avanza, tal y como lo hizo en las elecciones legislativas en Provincia de Buenos Aires del pasado 7 de septiembre.