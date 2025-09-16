El Turco Asís adelantó cómo le irá a Milei en las elecciones de octubre: "Escasas"

El Turco Asís y una mala noticia para Milei de cara a octubre.

El Turco Asís realizó un análisis sobre las elecciones nacionales que se desarrollarán en el mes de octubre. Focalizando en Fuerza Patria y La Libertad Avanza, el analista político adelantó cómo le irá a la fuerza oficialista con José Luis Espert a la cabeza del proyecto de Milei.

"La polarización es perceptible. Es el clásico Peronismo del Año Impar contra La Libertad Avanza (con el Ángel Abducido). O mejor: El Canciller Indemne contra la agresividad relativamente arrogante de Cárcel o Bala, que despierta escasas simpatías populares en la Tercera", aseguró El Turco Asís, llamando "Canciller" a Jorge Taiana y "Carcel o bala" a José Luis Espert.

Dando su parecer sobre cómo saldrían las elecciones en Buenos Aires, más precisamente en la Tercera Sección donde hay una importante cantidad de electores, El Turco Asís agregó en su sitio web oficial: "Taiana y Espert mantienen en el medio a Florencio Randazzo, Cartel de Chivilcoy. A los efectos de rapiñar miles de votos y representar, a la distancia, al Gringo Schiaretti y su estrategia estrictamente calculada".

Le puso fecha de vencimiento a Milei: la bomba política del Turco Asís

"El Turco" Asís lanzó una nueva bomba política sobre La Libertad Avanza, tras el traspié electoral del oficialismo en las Elecciones de la Provincia de Buenos Aires. El analista político adelantó, según su criterio, la fecha de vencimiento para Javier Milei en caso de continuar con las internas.

Tras denominar a la interna de los libertarios como "TERRITORIALES CONTRA VIRTUALES", Asís aseguró que Javier Milei podría tener problemas que podrían derivar "pronto" en "juicio político" o "apelaciones sigilosas hacia la Asamblea Legislativa".

"Más que por el apasionamiento de la motosierra que el Panelista enarbola con la oralidad estancada en la utopía del superávit que impone la 'lógica represiva de vetar'. Línea estricta que los condujo hacia la derrota que castiga el atributo de la crueldad. Estilo de conducción que los planchó en el laberinto que sugiere el destino temible del juicio político o a las apelaciones sigilosas hacia la Asamblea Legislativa. Instancias que Victoria Villarruel, La Cayetana, hará lo imposible por evitar. Como jurar pronto -sin ir más lejos- 'por Dios y por la Patria'. Ampliaremos", concluyó.