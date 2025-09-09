El Gordo Dan y un inesperado descargo tras la derrota de Milei: "Tenemos que decirlo".

El troll oficialista Daniel Parisini, conocido en las redes sociales como "El Gordo Dan", hizo un inesperado descargo tras la derrota del gobierno de Javier Milei en las elecciones bonaerenses del domingo 7 de septiembre. Qué dijo Parisini en el canal de stream Carajo.

El Gordo Dan cuestionó a Santiago Rodríguez, candidato a concejal suplente en la Octava Sección Electoral, quien subió a sus Mejores Amigos de Instagram fotos en el búnker libertario burlándose de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

"El chabón este fue a garronearle una selfie a Karina Milei ayer en el búnker para después hacer burla y jactarse de que está infiltrado en La Libertad Avanza para tirar este insulto a Karina Milei", explicó Parisini, quien siguió: "Es una tomada de pelo y es una falta de respeto al Presidente y a toda la causa que el Presidente está llevando adelante por Argentina".

Luego, aseguró que no sabía si esta cuestión era responsabilidad del armador de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, a quien criticó duramente en su cuenta de X, aunque advirtió: "Tenemos que decirlo, no son casos aislados".

El motivo de la "bronca" de El Gordo Dan

Además, el influencer libertario agregó: "¿Sabés por qué me da bronca? Por los pibes que hicieron presidente a Javier Milei. Y yo no me incluyo en esos pibes, porque ya no soy ningún pibe, ya soy un pelotudo grande de 33 años. Los pibes que convencieron a los abuelos adentro de las casas, que convencieron a sus papás, a sus tíos, a sus amigos