Alberto Samid minimizó a Javier Milei: "Es un accidente de Capital, no existe en Provincia"

El empresario de la carne subestimó el efecto Milei por fuera de la Ciudad de Buenos Aires. Para sostenerlo, recordó el fallido acto en la cancha de El Porvenir.

Alberto Samid se metió de lleno en el escenario político nacional y apuntó contra Javier Milei, aunque minimizó su impacto real por fuera de la Ciudad de Buenos Aires. Según el reconocido empresario de la carne, el referente liberal "no existe" en la Provincia y recordó que tuvo un acto al que "no fue ni el loro".

"Milei es un accidente de Capital. En Capital hay una juventud con una preparación, hay que decir como son las cosas... Yo voy a Capital todas las semanas y hago reuniones, y desgraciadamente no es lo mismo Gerli que Palermo", analizó "El rey de la carne", en diálogo con Todo Negativo en su canal de Twitch.

Poca concurrencia en el acto liberal en la cancha de El Porvenir.

Y siguió: "A él le fue muy bien en Palermo con sus ideas y que sé yo... fue a Gerli y bueno... En Palermo te hablan los chicos de que hay que cuidar el medioambiente y en Gerli te están hablando del Plan Trabajar y del merendero. No tiene nada que ver una conversación con la otra".

"En Provincia no existe Milei, Milei es un accidente de Capital. Hay un sector de la sociedad que no quiere saber nada ni con el peronismo ni con el macrismo, entonces, principalmente en Capital, encontró el camino con una tercera fuerza, pero eso pasa en Capital. En Provincia es distinto. Fijate que tuvo un acto y no fue ni el loro", concluyó, sobre el diputado de ultraderecha que quiere ser presidente.

Alberto Samid reveló el verdadero motivo de su pelea con Mauro Viale

Alberto Samid volvió a referirse a su disputa con Mauro Viale en la icónica emisión televisiva en la que se agarraron a trompadas en pleno vivo. El empresario se expresó sobre sus rencores con el periodista y aseguró que para él ya es un tema terminado.

El periodista Juan Cruz Sanz reflexionó sobre los buenos valores de Viale como persona y aseguró que lo extraña mucho después de su fallecimiento. Samid estuvo como invitado en el programa de Sanz en Crónica TV: "Quiero que este sea el momento para terminar con eso de 'Odio a Mauro Viale'". "Yo no lo odio a Mauro Viale, estás equivocado", reaccionó el empresario.

"La tarjeta mía decía: 'Le tengo bronca', no decía odio. Yo conocí dos Mauro Viale: el de la juventud, por tener un punto más de audiencia le pagaba 50 pesos a una señora para que le pegue un carterazo a otra, venía un tercero a separar y decía 'No, no, vos no te metas'", continuó su discurso Samid sobre la faceta negativa del padre de Jonatan Viale.