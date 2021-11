Pichetto se cruzó con periodista de La Nación por las elecciones: "kirchnerista"

El ex candidato a vicepresidente macrista se empecinó en destacar la derrota del Frente de Todos en las elecciones legislativas y cruzó a Pablo Rossi por hacer un análisis diferente de la situación.

Miguel Ángel Pichetto protagonizó un fuerte cruce en LN + con el periodista Pablo Rossi por los diferentes análisis sobre los resultados de las elecciones legislativas. Durante todo el programa, Pichetto se empecinó con destacar la derrota del Frente de Todos en las elecciones y se quejó por la convocatoria del Gobierno a una movilización en este Día de la Militancia.

El ex candidato a vicepresidente macrista subestimó los votos del Frente de Todos y cruzó a Rossi, quien le marcaba que "hoy son 33% pero si la oposición no hace las cosas bien, pueden subir". Pichetto aseguró que el Gobierno “no quiere asumir la realidad”, ya que habla de una “derrota victoriosa” y de un empate “que no existió". Además, le marcó a Rossi directamente que en su programa el economista Germán Fermo, "mintió descaradamente" y dijo que las acciones se desplomaron por culpa de Juntos por el Cambio, que no ganó por una diferencia más holgada.

"Hoy vi tu programa, estaba Germán Fermo y dijo que las acciones bajaron porque no hubo una paliza", expresó Pichetto y agregó un comentario que descolocó completamente a Rossi y desató el cruce entre ambos: "Tu economista hizo kirchnerismo". “Tu economista, que para mí en realidad es kirchnerista, construyó un relato que no es cierto“, le apuntó el ex jefe del Senado y Rossi, enojado por la reacción de Pichetto le dijo que “Fermo es ultra-macrista y por eso está desilusionado“.

"En política se gana o se pierde. Hay que aceptar la realidad", expresó Pichetto, furioso, y sostuvo que el Gobierno "se auto percibe ganador y además lanzan una convocatoria para cambiar la agenda y salir de la derrota", respecto a la marcha convocada para hoy por el Día de la Militancia. “Las elecciones se ganan o se pierden por un voto. Y nosotros ganamos. Por un punto o diez, perdieron. No entender esto es no entender política“, cerró diciendo Pichetto.

La tensión entre el ex senador y el periodista de LN+ se mantuvo durante todo el programa y hasta incluso Rossi le marcó con resentimiento: "Me atacaste, esas atribuciones no me gustan, lo que el economista quiso explicar es que había chances de que hubiera una paliza por 14 puntos".