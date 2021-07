Elecciones 2021: por qué peligra la candidatura de Cintia Fernández

La Justicia le dio un plazo de 48 hs para aclarar su situación domiciliaria ya que no la consideran nativa de la provincia de Buenos Aires y no acredita los dos años mínimos de residencia.

En febrero pasado Cinthia Fernández reveló que una agrupación le había propuesto formar parte de su armado de cara a las elecciones 2021 y que había aceptado gustosa. Hace solo unos días, la angelita se mostró muy feliz firmando la declaración jurada como precandidata en la provincia de Buenos Aires, pero en las últimas horas su puesto tambaleó. Es que la Justicia observó su candidatura por no ser natural de la región en la que se presenta y tiene 48 horas para aclarar su situación.

Cinthia Fernández sorprendió a todos cuando reveló en febrero pasado que iba a desembarcar en la política. Durante los meses subsiguientes, su posición se hacía cada vez más firme denotando su intención clara de convertirse en diputada por la provincia de Buenos Aires por el partido Unite, el mismo que llevó a Amalia Granata a ser diputada provincial por Santa Fe. De todos modos, una vez que llegó a la legislatura santafesina, Granata dejó el partido.

Sin embargo, en las últimas horas el juez con competencia electoral Alejo Ramos Padilla observó por distintas razones una serie de candidaturas, entre las que se encuentran las presentaciones de Daniel Gollán, Diego Santilli y Cinthia Fernández, entre otras. El motivo es que la Justicia no considera a estos precandidatos como nativos del distrito bonaerense "ni reúnen los dos años de residencia inmediata mínima requerida".

De esta forma, el titular del Juzgado Federal número 1 con competencia electoral en la Provincia de Buenos Aires le dio a la angelita "un lapso de 48 horas para clarificar su situación", que de no hacerlo su candidatura podría peligrar. Según la misma advertencia, los candidatos deben demostrar con prueba documental que llevan más de dos años residiendo en el distrito donde se postulan.

Luciana Salazar destrozó a Cinthia Fernández por su candidatura

Cinthia Fernández y Luciana Salazar están peleadas hace mucho tiempo y cada oportunidad que tienen aprovechan para tirarse con todo. Consultada en la pista de La Academia de Showmatch, la blonda sugirió que la angelita no está preparada para enfrentar el cargo al que se postula. "Yo no me voy a meter en la vida de ella, lo que haga o no haga. No diría jamás a quién voto, soy muy precavida con eso, pero lo importante es prepararse", aseguró Salazar. Pero eso no fue todo, porque la modelo insistió en su ninguneo a Fernández: "Necesitamos gente idónea, con capacidad. No lo digo solo por un personaje popular. Cualquier persona que quiera entrar en el Congreso o tener un cargo público mínimo debe saber lo esencial, la Constitución”.