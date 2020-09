La novena temporada de El gran premio de la cocina tuvo a su primer eliminado. Natasha, una de las candidatas a quedarse con el título de campeón de campeones, quedó en la última posición tras ser superada por Santiago en la última votación del jurado. Natasha quebró en llanto, no solo por la eliminación, también porque extrañará ser parte de un lugar en el que la pasaba muy bien.

Con la voz quebrada, Natasha llegó a soltar algunas palabras: “No puedo hablar, perdón. Quería agradecer… Perdón, no puedo hablar”.

“Lo que más me duele es lo bien que la pasamos acá, con la gente detrás de cámara… Voy a extrañar todo”, dijo Natasha, entre lágrimas.

Luego el jurado la despidió con tiernas palabras.

Fuerte pelea con Gustavo

El martes, el inicio de El gran premio de la cocina mostró la pelea de fondo entre dos participantes. Natasha acusó a Gustavo de robarle la harina y otros ingredientes. Gustavo la cruzó: “Es una desagradecida. No me gusta la mugre. No voy a discutir”. Carina Zampini debió mediar.

“Le pedí harina, me dijo que sí y me serví”, explicó Gustavo. “Nunca le dije que sí. Busquen las cámaras”, acotó Natasha.

Gustavo redobló la apuesta: “Es desagradecida ella. Yo la ayudé en la final. Le gusta la mugre a ella”. “Cocino bien, cocino mal, me voy. Chau, es corta. Te voy a sacar lo que pueda. Te robo todo lo que pueda”, agregó.

“Ahí tenés, él lo dijo, lo robó”, apuntó Natasha. Luego, en el piso, y con la mediación de Juan Marconi y Carina Zampini, al menos llegaron a un entendimiento y reconocieron ser amigos fuera de la competencia.