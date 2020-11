"Este país es mío", el Dipy intentó ser emotivo en un video y pasó un papelón

El Dipy es uno de los personajes de la antipolítica que más ha aparecido en los medios en los últimos meses. Con sus discursos meritócratas, colmados de odio, su figura fue creciendo mucho más que cuando comenzó a subirse a los escenarios para cantar temas de cumbia. En las últimas horas, a través de las redes sociales -terreno por el que viene dando qué hablar- publicó un desopilante video para tratar de generar empatía con el público.

Mientras se escuchaba un piano de fondo, el cantante apeló a la emotividad con un discurso que le quitó absoluta seriedad a lo que intentó decir: "El otro día me preguntaron por qué salí a opinar sobre el país o de política. Y mi respuesta fue clarísima: ¿Y por qué no? ¿Porque soy un cantante de cumbia o un villerito? ¿Porque canto cumbia no puedo opinar? ¿Cómo que no? Claro que sí...".

"Cuando empezás a opinar, la gente que no está de acuerdo con vos, te hace un listado de los fracasos en tu vida porque te traen tu pasado, cuando tu presente es mejor que el de ellos para decirte que estás equivocado. Puede ser...", agregó El Dipy, intentando victimizarse.

Luego, el hombre de 42 años comenzó a lanzar algunos dardos, intentando demostrar que es una persona objetiva: "Pero yo aprendí esto en mi vida: un gobierno, sea del lado que sea, no le da de comer a la gente. Crea las condiciones de educación y trabajo para que esa gente pueda comer lo que quiera. Un buen gobierno, sea del lado que sea, no permite que la gente muy humilde tenga que ir a usurpar, llevados por esos mismos o por sus propios medios. Tiene que crear condiciones de educación y trabajo para que esa gente se pueda comprar un terreno donde quiera. Pero no, pero no... Acá no pasa y entonces por eso me enojo. Y tengo todo el derecho del mundo a enojarme".

En el tramo final del video, el músico aseguró: "Este país es mío. Este país es de todos los que van a ver este video. De nadie más... Obvio que me quejo. ¿Y sabés por qué me quejo? Porque ellos manejan nuestra plata y también manejan nuestro sueldos, cosa que en este momento no tenemos. Ninguna de las dos cosas..."

Como consecuencia, varios usuarios de las redes sociales cuestionaron las palabras de El Dipy e hicieron mención a la música de fondo que eligió para generar un ambiente emotivo.

Las críticas de las redes sociales a El Dipy por el video que publicó: