Coronavirus: Ofelia Fernández contó cómo pasa la cuarentena y habló de Alberto Fernández

Ofelia Fernández se refirió por primera vez a cómo vive la cuarentena en su casa. Además, explicó qué piensa sobre las medidas tomadas por Alberto Fernández por la pandemia.

Siempre desde el centro de las miradas y las críticas en las redes sociales, la legisladora porteña se animó a abrir las puertas de su hogar para hablar con El Destape Radio. En diálogo con Maitena Aboitiz eligió una playlist para musicalizar el programa y además, hizo un repaso sobre la realidad política y social que atraviesa Argentina.

En ese sentido, contó que a diario "intenta compatibilizar la agenda" que le demanda su trabajo en la Legislatura de la Ciudad, con esta circunstancia crítica. "Es complejo pero anímicamente estoy bien, sorprendentemente. No estoy triste, ni con ansiedad, ni apagada. Estoy bien pero un poco ofuscada porque hay que encontrar la manera de hacer las cosas de una forma en la que no estoy acostumbrada", explicó.

Sobre la relación virtual que mantiene con sus amigos, la joven de 19 años profundizó: "Lo que más me duele es que entro en una contradicción. Hago una videollamada y no siento que esté satisfaciendo mi deseo de verlos. Siento que los extraño más. Me acuerdo que extraño el tiempo que pasábamos, que tomaba formas distintas. Pero lo hago porque necesito acordarme que no estoy sola".

"Hay gente que la está pasando muchísimo peor, hay que ver eso. Cómo hace cada uno para sortear este momento", aclaró.

Sobre el mensaje que el presidente le envió a los jóvenes, apuntó: "Me pareció que estuvo muy bueno, era necesario Se da algo más en la discusión publica y mediática de personas que están increpando la cuarentena y que son generalmente adultos. Pensaban que los jóvenes eran los que iban a ser más rebeldes, quienes iban a romperla pero veo que hay mucha conciencia".