Feinmann se comió una fake news en vivo y Christian Martin lo dejó en ridículo: "No, eh"

Eduardo Feinmann tomó como noticia una foto de Cristiano Ronaldo editada con Photoshop y Christian Martin la desmintió.

Eduardo Feinmann conversó en LN+ con Christian Martin, periodista deportivo y corresponsal de ESPN, con una larga trayectoria en el mundo del deporte. Feinmann aprovechó la oportunidad y le preguntó por una foto de Cristiano Ronaldo con una camiseta del Manchester City, que vio que circulaba en Internet.

“Christian, contame una cosa. Hoy vi, no sé si es un meme o si es verdad, Cristiano Ronaldo con la camiseta del Manchester City. ¿Es verdad o no?”, le preguntó el periodista. Con un gesto de total desconcierto, Martin respondió: “No, creo que no. Me parece que no, eh”. “Okey. Lo daban como hecho, pero no”, se defendió Feinmann, mientras miraba a la gente de su equipo de producción buscando una respuesta. “Del Manchester United”, se corrigió.

“Él firmó, dejó la Juventus en Italia, volvió al Manchester United después de doce años y en un momento estaba por irse al Manchester City pero terminó en United, que es roja”, dijo Christian, en referencia a la camiseta. “Ah, esa, esa esa. Perdón, sí, tenés razón”, reconoció Feinmann, mientras se acomodaba el saco con un movimiento brusco y balbuceó: “Esa es la que… Tenés razón”.

Después, Christian explicó que se había difundido un meme del futbolista con una camiseta de su equipo rival y que la confusión seguro venía por eso. “Ah, no me quedaba claro”, agregó Eduardo, y mostraron el meme en pantalla: una foto de Ronaldo con una camiseta roja, notablemente manipulada digitalmente.

Los problemas técnicos en LN+ y el enojo de Feinmann

Esta misma semana, Feinmann estaba conversando con Jonatan Viale sobre la controversia por los dichos de Victoria Tolosa Paz. Después de estirar el tema de conversación durante varios minutos y ya sin ninguna idea más para agregar, le tiró una indirecta a la producción para que no lo dejen solo. “Ya salió una aplicación nueva de Tolosa Paz, desde el Gobierno”, le contó a Viale.

“No me digas. ¿Es una aplicación nueva, parecida a la de Cuidar?”, le preguntó él. “Exactamente, tiene que ver con eso, ahí tenés que…”, contestó Feinmann y empezó a balbucear. “¿Estiro un poquito más?”, preguntó en voz alta. “Nono, por eso yo te estoy ayudando”, le dijo su colega. Así, pasaron otros diez minutos hablando sobre un meme. Más tarde, volvieron a tener otro problema técnico con el encargado de proyectar imágenes en pantalla y Viale sentenció al aire: “¿Podés creer que se le trabó la computadora?”.