Dónde queda Toki Nori Bar, el restaurante japonés de CABA donde el comensal prepara su sushi

La gastronomía japonesa suma una experiencia interactiva en el barrio de Palermo. Se trata de Toki Nori Bar, una innovadora propuesta centrada en el formato del "handroll", donde la preparación final del plato se traslada directamente a la mesa del cliente. En esta propuesta distintiva, los comensales tuestan su propia alga nori sobre un pequeño hibachi japonés con brasas de carbón, permitiendo elegir el nivel exacto de crocancia antes de armar la pieza de sushi y degustarla con la mano.

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El sello del chef Damián Shiizu y su propuesta de sushi

El nuevo proyecto está liderado por el chef Damián Shiizu, referente de la cocina nipona en Argentina y reconocido con tres menciones en la Guía Michelin. La premisa fundamental busca recuperar una costumbre de los hogares japoneses, disponiendo variedad de ingredientes en la mesa para que cada persona arme sus propios handrolls.

El chef Damián Shiizu en su restaurante. (Crédito de foto: Toki Nori Bar)

La clave de la casa es el tratamiento del alga nori: se ofrece en versión clásica para tostar al carbón, o bien como Crunchy Nori, frita en masa de tempura. Entre las creaciones de handrolls, que pueden solicitarse individuales o en sets de cuatro, destacan el Toki Furi (con salsa de rocoto suave y furikake de shiso y maíz), el Tar Trufa (tartar de trucha, aceite de trufa, palta y tenkatsu) y el Passion (maracuyá, palta y verdeo), además de preparaciones con anguila, vieiras, langostinos, Mar Tierra y Shiromi Smoke.

Asimismo, la carta integra opciones vegetarianas y veganas como León Vegano, Melena Tartare, Shiitake Zen, Umami Smoked y tofu furai. El menú se completa con nigiris, gunkan, chirashi, edamame, ensalada de wakame y rabas con lactonesa de trufa. En coctelería, destaca una barra privada donde el sake se combina con yuzu o kombu en tragos como el Martini Toki y el Penicillin Umi.

Toki Nori Bar, en Palermo. (Crédito de foto: Toki Nori Bar)

Historia, ambientación y ubicación en el corazón de Palermo

Inaugurado el 23 de agosto de 2026, Toki Nori Bar se instala como una de las aperturas más destacadas de la temporada. Su local se encuentra ubicado en Thames 1780, en pleno barrio de Palermo Soho. El establecimiento cuenta con capacidad para 40 cubiertos y una barra de sushi de 14 lugares.

Su diseño interior exhibe una estética japonesa contemporánea basada en maderas claras, tonos neutros y líneas curvas, en contraste con el espacio de tragos, de perfil más tenue y nocturno. Durante las noches de viernes y sábados, la propuesta suma música en vivo. Se lo puede seguir en Instagram a través de la cuenta: @tokinori.bar.